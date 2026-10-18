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Tramp podržao Netanjahua na predstojećim izborima

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18.10.2026 17:18

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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп састао се данас у Бијелој кући са израелским премијером Бењамином Нетанијахуом, непосредно након што је завршио разговор са украјинским предсједником Владимиром Зеленским.
Foto: AP Photo/Alex Brandon, File / Tanjug

Američki predsjednik Donald Tramp podržao je kandidaturu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na predstojećim parlamentarnim izborima u Izraelu.

"Netanjahu je veliki premijer ratnik, a još veći partner u nastojanjima za postizanje mira u borbi protiv Islamske Republike Iran", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Trut soušl".

On je podsjetio da je djelovanje Teherana bilo usmjereno na uništenje Izraela od stupanja islamista na vlast, i da je bilo samo pitanje vremena kada će Iran sprovesti u djelo tu zloslutnu prijetnju.

"Ali su snage Teherana sistematski uništene i, ukoliko brzo ne promijene svoj način djelovanja, uskoro ćemo završiti posao", naglasio je Tramp.

Prema njegovim riječima, obični ljudi bi u takvim okolnostima poklekli pod pritiskom, ali Netanjahu je postao još snažniji.

"Neka ovo pismo posluži kao izraz moje potpune i bezrezervne podrške Benjaminu Netanjahuu na predstojećim izborima za ponovni izbor na mjesto premijera Izraela", zaključio je američki predsjednik, prenosi Srna.

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Tagovi :

Donald Tramp

Benjamin Netanjahu

izbori

Amerika

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