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Peskov: Napadi na civilne mete - očajnički potez Kijeva

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18.10.2026 16:29

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Foto: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Napadi Ukrajine na rusku civilnu i energetsku infrastrukturu, uključujući napad na Sankt Peterburg, predstavljaju očajničke pokušaje Kijeva da promijeni tok sukoba, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je napad opisao kao posljednje manifestacije agonije Ukrajine, dodajući da ti potezi Kijeva ne mogu da promijene tok istorije.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da su snage protivvazdušne odbrane tokom protekle noći uništile 1.015 ukrajinskih bespilotnih letjelica avionskog tipa iznad ruskih regiona.

Gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov naveo je da je u sinoćnjim ukrajinskim napadima jedna osoba poginula, a pet povrijeđeno.

U napadu je oštećeno i više od deset stambenih zgrada, a izbio je i požar na lokalnom naftnom terminalu, prenosi Srna.

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Tagovi :

Dmitrij Peskov

Rusija

Ukrajina

Kijev

Napad

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