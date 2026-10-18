Peskov: Napadi na civilne mete - očajnički potez Kijeva

Napadi Ukrajine na rusku civilnu i energetsku infrastrukturu, uključujući napad na Sankt Peterburg, predstavljaju očajničke pokušaje Kijeva da promijeni tok sukoba, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je napad opisao kao posljednje manifestacije agonije Ukrajine, dodajući da ti potezi Kijeva ne mogu da promijene tok istorije.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da su snage protivvazdušne odbrane tokom protekle noći uništile 1.015 ukrajinskih bespilotnih letjelica avionskog tipa iznad ruskih regiona.

Gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov naveo je da je u sinoćnjim ukrajinskim napadima jedna osoba poginula, a pet povrijeđeno.

U napadu je oštećeno i više od deset stambenih zgrada, a izbio je i požar na lokalnom naftnom terminalu, prenosi Srna.