BH Meteo objavio video: Zima polako dolazi

Autor:ATV redakcija
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Meteorološka stranica BH meteo danas je objavila snimak sniježnih padavina u Tromsu uz poruku da "zima polako dolazi na Stari kontinent".
"Tromso Norveška juče i danas, prvi snijeg", napisali su uz videu.
U Bosni i Hercegovini, s druge strane, i dalje nema sniježnih padavina, ali nas sredinom ove sedmice očekuju kiša i pljuskovi.
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Prema prvim modelima evropskih meteorologa, čini se da ova zima neće donijeti dobre vijesti za ljubitelje snijega u većem dijelu Evrope, uključujući i Balkan. Prema najnovijoj analizi Severe Weather Europe, šest sezonskih modela pokazuje sve izraženiji signal za sezonu s manje snijega od prosjeka, dok bi se izraženiji zimski periodi mogli pojaviti tek u drugom dijelu zime.
Glavni faktor koji se navodi jeste snažan fenomen Super El Ninjo, koji bi tokom zime trebao uticati na raspored mlaznih strujanja i donijeti izraženiji zapadni i jugozapadni tok zraka prema Evropi. Takav obrazac Evropi može donijeti dosta padavina, ali one zbog viših temperatura češće dolaze u obliku kiše nego snijega, posebno u nižim predjelima.
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