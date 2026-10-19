Otisci prstiju otkrivaju da su u izradi glinene vojske učestvovale i žene i djeca

Terakotnu vojsku kineskog cara Ćin Ši Huanga, staru oko 2.200 godina, možda nisu izradili isključivo odrasli muškarci, kako se dugo vjerovalo, već su u tom monumentalnom poduhvatu učestvovale i žene i djeca, pokazalo je novo istraživanje otisaka prstiju ostavljenih u glini, prenosi „Sajens alert“.

Terakotna vojska otkrivena je 1974. godine, kada su poljoprivrednici kopajući bunar na oko kilometar i po od careve grobnice naišli na fragmente glinenih ratnika u prirodnoj veličini.

Poznati dio vojske obuhvata oko 8.000 ratnika, 130 kočija sa 520 konja i 150 konjanika, ali veći dio ogromne nekropole još nije iskopan. Identiteti zanatlija koji su izradili vojsku uglavnom su nepoznati, iako istorijski zapisi pokazuju da su žene i djeca radili u državnim radionicama tokom dinastije Ćin.

Otisci prstiju otkrivaju raznoliku radnu snagu

Istraživači su analizirali 79 otisaka prstiju sa 36 glinenih ratnika iz jednog djela nalazišta. Tragovi su pronađeni na različitim delovima figura, uključujući glave, ruke i oklope, a nastali su tokom oblikovanja i spajanja djelova ili postavljanja ukrasa.

„Ovi nalazi osporavaju dugogodišnju pretpostavku da se proizvodnja Terakotne vojske oslanjala isključivo na radnu snagu odraslih muškaraca. Ujedno pružaju prve kvantitativne biološke dokaze o raznovrsnoj radnoj snazi koja je uključivala žene i djecu“, naveo je istraživački tim predvođen arheološkinjom Sjaosi Li iz Muzeja mauzoleja cara Ćin Ši Huanga.

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Ključ analize bio je razmak između linija na otiscima prstiju, koji može da pruži naznake o starosti i polu osobe. Istraživači su koristili algoritam za procjenu udjela različitih demografskih grupa, uzimajući u obzir i skupljanje gline tokom sušenja i pečenja.

Prema modelu, oko 45 odsto otisaka vjerovatno su ostavili odrasli muškarci, 32,7 odsto odrasle žene, a 22,3 odsto djeca mlađa od 15 godina.

Deca su možda bila pomoćnici majstora

Prisustvo djece u radionicama možda nije bilo neobično, jer istorijski zapisi iz dinastije Ćin opisuju formalni sistem šegrtovanja u kojem su mladi učili zanate pod nadzorom iskusnih majstora.

Istraživači pretpostavljaju da su mlađi šegrti mogli da obavljaju jednostavnije zadatke, poput pričvršćivanja ukrasa na oklope, dok su iskusniji zanatlije radili na tehnički zahtevnijim djelovima.

Ipak, rezultate treba tumačiti oprezno. Uzorak obuhvata samo 79 otisaka sa 36 ratnika iz jednog djela nalazišta, a broj otisaka ne mora nužno da odražava stvarni udio različitih grupa radnika. Na rezultate utiče i to što su korišćeni referentni podaci savremenih evropskih populacija.

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„Ovi biološki dokazi u velikoj mjeri potvrđuju brojne istorijske zapise i slikovito rekonstruišu scenu proizvodnje u državnim radionicama dinastije Ćin. Tamo su muškarci i žene radili zajedno, a odrasli zanatlije sarađivali su sa mladima, koji su možda bili pomoćnici ili početnici“, zaključili su istraživači.

Istraživanje je objavljeno u časopisu „Journal of Cultural Heritage“, prenosi Sputnik.