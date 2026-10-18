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Kineski naučnici razvili efikasnije vrste pesticida

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18.10.2026 10:53

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Пшеница, жетва у Семверији
Foto: ATV

Kineski naučnici sa Instituta za fizičke nauke u Hefeju nude novo rješenje za jedan od najvećih problema poljoprivrede - pesticide koji efikasnije djeluju na listove usjeva.

Studija je inspirisana sitnim strukturama nalik dlačicama koje pomažu bakterijama da se prilijepe za ljudska crijeva.

Oponašajući ovaj prirodni trik adhezije, istraživači su napravili nanočestice silicijum dioksida sa hrapavom površinom koje se mnogo bolje drže za površine listova od konvencionalnih formulacija.

Time se potencijalno smanjuje otpad pesticida i potreba za ponovnim prskanjem usjeva, prenosi agencija Sinhua.

Prema istraživačima, konvencionalno prskanje pesticidima je izuzetno neefikasno. Površine listova prekrivene su voštanim, vodoodbojnim slojem koji uzrokuje da se kapljice spreja odbijaju.

Kiša spira ono što padne na zemlju, dok sunčeva svjetlost i isparavanje razgrađuju aktivne sastojke.

Prethodne studije pokazale su da čak 90 procenata pesticida nikada ne može da dostigne svoj cilj, što primorava poljoprivrednike da prskaju iznova i iznova. To povećava troškove i pogoršava zagađenje i ekološku štetu.

Istraživački tim okrenuo se bakterijama za odgovor. Određene crijevne bakterije imaju sitne dijelove slične dlačicama koji se nazivaju pilusi, prenosi Srna.

Зетор трактор

Zanimljivosti

Na ovoj farmi nema pesticida i đubriva, štetočine odbijaju zvukom

Ovi pilusi funkcionišu kao male kukice. Hvataju se za površine tako da bakterije ne budu isprane.

Istraživači su kopirali ovu ideju, napravili sitne šuplje čestice silicijum dioksida i prekrili njihove površine malim šiljcima. Zatim su te čestice napunili imidaklopridom, uobičajenim insekticidom. Rezultat je efikasnije djelovanje i bolja zaštita usjeva.

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Tagovi :

Pesticidi

nauka

Kina

Poljoprivreda

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