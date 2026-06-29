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Helikopteri evakuišu 250 turista, ostali zarobljeni zbog odrona: Haos u Austriji

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ATV redakcija
29.06.2026 18:24

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Велики одрон у Аустрији који се активирао усљед невремена.
Foto: Michael Bauer/X/screenshot

Okrug Lande u Austriji pogodilo je snažno nevrijeme praćenom jakom kišom i gradom. Usljed takve vremenske nepogode aktivirala su se tri velika odrona blata i kamenja.

Usljed ove prirodne nepogode, oko 250 jednodnevnih izletnika ostalo je privremeno odsječeno u zadnjem dijelu doline. Zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji spasavanja, pokrajinske vlasti su već u ponedjeljak u podne potvrdile da su svi zarobljeni posjetioci uspješno evakuisani.

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U ovoj složenoj operaciji, koja je pokrenuta nakon zahtjeva tirolskog pokrajinskog centra za upozoravanje, ključnu ulogu odigrala je avijacija. Izletnici su prevezeni pomoću dva policijska i dva vojna helikoptera. Savezna vojska je za ovu priliku angažovala letjelice tipa AB212 i AW169, dok je na teren upućen i kamion-cisterna kako bi se omogućilo dopunjavanje goriva na samom licu mjesta.

Bezbjednost na prvom mjestu i zbrinjavanje gostiju

U ovom incidentu nema povrijeđenih niti nestalih osoba. Najranjivije grupe izletnika evakuisane su helikopterima još u nedjelju, neposredno nakon pokretanja odrona. Većina gostiju provela je noć na sigurnom i toplom, zahvaljujući gostoprimstvu planinskog doma Gepatschaus, a nadležni potvrđuju da se svi evakuisani osjećaju dobro.

Ova nepogoda uslijedila je nakon talasa visokih temperatura, zbog čega je za područje Tirola od nedjelje u podne do ponoći bilo na snazi narandžasto upozorenje drugog najvišeg nivoa. Srećom, izuzimajući ozbiljan incident u Kaunertalu, ostatak pokrajine je prošao bez većih posljedica, a sa terena nisu prijavljeni drugi vanredni događaji niti značajnija šteta.

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Sanacija terena i razmjere oštećenja

Već u ponedjeljak ujutru, pokrajinska geološka služba i služba za zaštitu od bujica i lavina obavile su izviđački let kako bi procijenile stabilnost terena. Na osnovu njihove stručne procjene, radovi na raščišćavanju i sanaciji puta počeli su još istog dana.

Ipak, pred radnicima je ozbiljan izazov, jer je glečerski put zatrpan u dužini od 50 metara. Pored ogromnih količina blata, bujica je odnijela i dijelove samog kolovoza, a u prekidu je i snabdijevanje električnom energijom.

Zbog svega navedenog, nadležne službe napominju da intenzitet i brzina radova direktno zavise od vremenskih prilika, zbog čega je u ovom trenutku još uvijek nemoguće precizno procijeniti kada će blokada puta biti potpuno uklonjena.

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Austrija

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evakuacija

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