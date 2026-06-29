Zaraženo preko 1.200 osoba: Zbog ebole zabranjena javna okupljanja

Broj zaraženih i preminulih od virusa ebole u Kongu svakodnevno raste, pa su u toj zemlji zabranjena javna okupljanja.

Zabrana je uvedena uoči planiranog protesta u Kinšasi povodom ustavne reforme, a opozicione ličnosti smatraju da je mjera "politički motivisana".

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Naredba koju je ministar unutrašnjih poslova izdao 27. juna obuhvata provincije Kinšasa, Šopo, Haut-Uele i Bas-Uele, od kojih do sada nijedna nije zabilježila slučajeve ebole.

Kao ključni rizik od prenosa navodi se blizina pogođenih provincija, a od vlasti u četiri provincije zahtijeva se da nadgledaju svakoga ko ima simptome i da podnose dnevne izvještaje o nadzoru.

Policija je prekinula prethodni skup 12. juna upotrebom suzavca i bojeve municije, pri čemu je jedan demonstrant ubijen, a 38 povrijeđeno, saopštila je Kancelarija UN za ljudska prava, prenosi Srna.

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U epidemiji, proglašenoj 15. maja, zaražene su 1.274 osobe, a umrlo je 360 ljudi u tri istočne provincije, Ituri, Sjeverni Kivu i Južni Kivu, prema najnovijim podacima koje je objavila Vlada.