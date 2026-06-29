Logo

Zaraženo preko 1.200 osoba: Zbog ebole zabranjena javna okupljanja

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 19:18

Komentari:

0
Техничари у погону компаније bioMérieux у Солт Лејк Ситију, Јута, 11. јуна 2026. године, припремају BioFire Global Fever Special Pathogens Panel за испоруку у зоне епидемије еболе у ​​Централној и Источној Африци.
Foto: Niki Chan Wylie/Tanjug/AP

Broj zaraženih i preminulih od virusa ebole u Kongu svakodnevno raste, pa su u toj zemlji zabranjena javna okupljanja.

Zabrana je uvedena uoči planiranog protesta u Kinšasi povodom ustavne reforme, a opozicione ličnosti smatraju da je mjera "politički motivisana".

Пуцњава Штаде

Svijet

Još jedna žrtva pucnjave u Njemačkoj: Preminulo šest osoba

Naredba koju je ministar unutrašnjih poslova izdao 27. juna obuhvata provincije Kinšasa, Šopo, Haut-Uele i Bas-Uele, od kojih do sada nijedna nije zabilježila slučajeve ebole.

Kao ključni rizik od prenosa navodi se blizina pogođenih provincija, a od vlasti u četiri provincije zahtijeva se da nadgledaju svakoga ko ima simptome i da podnose dnevne izvještaje o nadzoru.

Policija je prekinula prethodni skup 12. juna upotrebom suzavca i bojeve municije, pri čemu je jedan demonstrant ubijen, a 38 povrijeđeno, saopštila je Kancelarija UN za ljudska prava, prenosi Srna.

policija hrvatska

Region

Slovenci uhapšeni u Hrvatskoj: Napali goste u restoranu, zatim policiju

U epidemiji, proglašenoj 15. maja, zaražene su 1.274 osobe, a umrlo je 360 ljudi u tri istočne provincije, Ituri, Sjeverni Kivu i Južni Kivu, prema najnovijim podacima koje je objavila Vlada.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kongo

ebola

Ebola virus

Komentari (0)

Pročitajte više

Полиција, Француска

Svijet

Tijelo bebe pronađeno u kesi: Užasan prizor u predgrađu Pariza

2 h

0
Велики одрон у Аустрији који се активирао усљед невремена.

Svijet

Helikopteri evakuišu 250 turista, ostali zarobljeni zbog odrona: Haos u Austriji

2 h

0
Полиција Србија

Srbija

Darinka stradala pokušavajući da preskoči ogradu, ukućani čuli zapomaganje

2 h

0
Вода

Hronika

Muškarac doživio srčani udar, preminuo na licu mjesta: Tragedija na kupalištu u BiH

2 h

0

Više iz rubrike

На слици преузетој са снимка виде се припадници хитних служби, становници и полиција у Штадеу, у Њемачкој, у понедјељак, 29. јуна 2026. године, након пуцњаве у установи за бригу о младима.

Svijet

Još jedna žrtva pucnjave u Njemačkoj: Preminulo šest osoba

1 h

0
Полиција, Француска

Svijet

Tijelo bebe pronađeno u kesi: Užasan prizor u predgrađu Pariza

2 h

0
Велики одрон у Аустрији који се активирао усљед невремена.

Svijet

Helikopteri evakuišu 250 turista, ostali zarobljeni zbog odrona: Haos u Austriji

2 h

0
Цркве у Напуљу отворене за бескућнике током топлотног таласа

Svijet

Crkve u Napulju otvorene za beskućnike tokom toplotnog talasa

3 h

0

  • Najnovije

20

30

Cilj Bećirovićevog nasilja u Predsjedništvu je otimanje srpskog nacionalnog nasljeđa

20

21

Melina otkrila zašto više ne dolazi u BiH

20

05

Građani se kupaju na vlastitu odgovornost: Na Vrbasu bezbjedne samo tri plaže

20

04

Prelazio most, pa pao sa visine od 8 metara: Muškarac zadobio teške povrede

19

50

Banjalučka prigradska naselja i dalje bez vode - nadležni obećali rješenje u avgustu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima