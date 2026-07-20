Pismo urednice IP-a Andree Jaglice Bojanu Kresojeviću

Poštovani gospodine Kresojeviću,

Pišem vam s molbom da ispravite posljedice vašeg ponašanja i s iskrenom nadom da je vaše ponašanje rezultat vaše frustracije, šoka i nepromišljenosti u za vas politički i emotivno vrlo napetom trenutku, a ne potpuno demaskiranje vašeg osrednjeg karaktera, političkog sljepila i odsustva ljudskih kvaliteta. Ukoliko ovo pismo, ipak, razumijete kao prijetnju, mogla bih se i složiti s takvom vašom kvalifikacijom da ono to upravo jeste.

Pozivam vas da se javno izvinite novinarki Ivani Kordić i snimatelju Toniju Ljubičiću jer ste ometali njihov rad tokom izvještavanja o mirnom okupljanju građana u Dragočaju u nedjelju, 19. jula 2026. godine, te posebno jer ste propustili da postupite – prije i iznad svega – kao čovjek i niste zaustavili pritiske i verbalne napade na našu ekipu koji su očigledno eskalirali u vaše ime i za vaš račun, budući da su oni koji su vrijeđali novinarku Ivanu Kordić i snimatelja Tonija Ljubičića uvrede eksplicitno povezali s tim što ekipa nije snimila vašu izjavu tokom svog izvještavanja.

Neki ljudi se rode časni i imaju urođen osjećaj za pravdu i pravednost, asertivnost, gospodstvo, empatiju, zaštitništvo, pristojnost. Većina ljudi to nauči kod kuće. Drugi nauče kako da reaguju na prostakluk i primitivizam u političkim školicama i školicama za odnose s javnošću. Ukoliko vi niste ništa od navedenog, neću uzeti sebi za pravo da vas ja podučavam kako se ponašati u slučaju kada neko u vaše ime i za vaš račun drugom ljudskom biću govori da je stoka. Nećemo ovom prilikom o tome da je to ljudsko biće mlada žena, jer s obzirom na to da kao čovjek i političar rastete u izazovnim vremenima i identitetski zbunjenom okruženju, ma kako bilo odvratno i tužno, ne može vam se zamjeriti ako ste dio generacije kojoj je džentlmenstvo prevaziđeni rezidual prethodnog evolucijskog ciklusa. Ne može vam se mnogo zamjeriti, ma kako bilo odvratno, čak ni to što ste se ponijeli kao beskičmenjak koji ne baš mudro ćuti dok se iz mase koja je bila protiv vas izdvajaju siledžije spremne da se zalažu za vas protiv onih koji vam nisu učinili nikakvo zlo i nepravdu. Ako biste tražili oprost za to, vjerujem da bi vam bilo oprošteno.

S druge strane, preporučujem vam da vam nikad više ne padne na um da s pozicije ispred kamere možete uređivati Centralne vijesti Alternativne televizije. Sljedeći put se nećete susresti s divnom i pristojnom mladom d jevojkom poput Ivane Kordić koja je pokušala – iako to apsolutno nije bila dužna - da vam objasni zašto vaša izjava nije snimljena i emitovana.

Takođe vam preporučujem da u budućnosti svaki zahtjev, te svaku dilemu, nezadovoljstvo, frustraciju, bilo koje negativno osjećanje i razmišljanje u vezi s izvještavanjem Informativne redakcije Alternativne televizije adresirate na moje lično ime, dok god sam na zadatku i poziciji glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa ATV-a.

Ukoliko ipak želite da uređujete Centralne vijesti Alternativne televizije, mogu vam obezbijediti razgovor za posao urednika. Imajući u vidu da ste pokazali elementarno nepoznavanje novinarstva – nisam stručnjak za fudbal – ali mislim da su vam veće šanse da zaigrate u Real Madridu.

U nadi da ćete prepoznati najbolje namjere i uslišiti ljubazne molbe,

S poštovanjem, Andrea Jaglica

Pismo Bojanu Kresojeviću