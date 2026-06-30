Danas slavimo Svete mučenike koji su zbog vjere stradali od rimskog cara

Srpska pravoslavna crkva danas obilježava praznik Svetih mučenika Manuila, Savela i Ismaila, rođene braće koja su život položila zbog vjere u Hrista. Njihovo stradanje zauzima posebno mesto u pravoslavnoj tradiciji jer nisu bili samo hrišćani, već i zvanični izaslanici persijskog cara, poslati da uspostave mir između dva velika carstva.

Umjesto diplomatskih razgovora, dočekalo ih je teško iskušenje koje je zauvijek obilježilo njihova imena.

Prema crkvenom predanju, Manuil, Savel i Ismail poticali su iz ugledne persijske porodice. Otac im je bio neznabožac, dok ih je majka odgajila u hrišćanskoj vjeri. Još kao mladići kršteni su i ostali vjerni Hristu uprkos tome što su živjeli u vrijeme velikih progona.

Kada ih je persijski car poslao kod rimskog cara Julijana Odstupnika kako bi pregovarali o miru između Persije i Rimskog carstva, nisu ni slutili da će ih taj put odvesti u mučeničku smrt.

Nisu pristali da prinose žrtve idolima

Rimski car ih je u početku dočekao sa svim počastima, ali je tokom njihovog boravka organizovao veliku pagansku svečanost na kojoj su svi prisutni morali da prinesu žrtvu idolima.

Braća su to odlučno odbila.

Objasnili su da su došla kao izaslanici mira, a ne da se odreknu svoje vjere. Julijan je pokušao da ih natera da promjene odluku, ali kada je shvatio da u tome neće uspjeti, naredio je da budu zatvoreni, mučeni i na kraju pogubljeni.

Crkveno predanje kaže da su tokom stradanja ostali mirni i da nisu prestajali da se mole Bogu. Pogubljeni su 362. godine, a njihova žrtva ostala je simbol nepokolebljive vjere i istrajnosti.

U žitiju se navodi i da se poslije njihove smrti dogodio snažan zemljotres, nakon čega su hrišćani pronašli njihova tijela i dostojno ih sahranili.

Šta vjernici rade na ovaj dan?

U našem narodu za praznik Svetih Manuila, Savela i Ismaila nisu vezani strogi narodni običaji kao za pojedine velike svetitelje, ali se ovaj dan poštuje molitvom, odlaskom u crkvu i dobrim djelima.

Vjeruje se da je posebno važno sačuvati mir u porodici, izbjegavati svađe i teške riječi, jer su upravo ova sveta braća svoj život položila pokušavajući da donesu mir među ljudima.

Mnogi vjernici danas pale sveću za zdravlje ukućana i mole se za snagu da istraju u iskušenjima, naročito kada se suočavaju sa nepravdom ili teškim životnim odlukama.

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U pojedinim krajevima postoji običaj da se na ovaj praznik pomogne nekome kome je pomoć potrebna, bilo kroz milostinju, bilo kroz neko dobro djelo. Smatra se da je upravo to najljepši način da se oda poštovanje svetim mučenicima koji su cijeli svoj život posvetili služenju drugima.

Molitva Svetim mučenicima Manuilu, Savelu i Ismailu

Vernici se danas mogu pomoliti ovim svetiteljima rečima:

"Sveti mučenici Manuile, Savele i Ismaile, vi koji ste ostali vjerni Hristu do posljednjeg daha, molite Gospoda za nas da nam podari mir u srcu, snagu u iskušenjima, zdravlje duše i tijela i mudrost da uvijek biramo put istine. Amin."

Poruka njihovog praznika i danas je jednako snažna kao prije više od šesnaest vijekova. Čovjek može izgubiti mnogo toga u životu, ali vjera, dostojanstvo i čista savest ostaju najveće vrijednosti koje niko ne može da mu oduzme.

(Telegraf.rs)