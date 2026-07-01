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Rusija spušta rampu; Zatvaraju se granice

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 07:01

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Ruska zastava
Foto: Pixabay

Ruska vlada je donijela odluku o zatvaranju više željezničkih graničnih prelaza sa Finskom, Estonijom i Letonijom.

Kako se navodi u saopštenju ruske vlade, od 1. jula privremeno će biti obustavljen prelazak ljudi, vozila, robe i pošiljki preko određenih železničkih prelaza na granicama sa ove tri zemlje, prenosi Sputnjik.

Među prelazima koji se zatvaraju nalaze se željezničke stanice Sankt Peterburg – Finlandski i Viborg, kao i Vjarcila, Ljuta i Svetogorsk na granici sa Finskom.

Na granici sa Estonijom zatvara se prelaz Pečori-Pskovski, dok će na granici sa Letonijom biti obustavljen saobraćaj preko prelaza Pitalovo u Pskovskoj oblasti.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova dobilo je zadatak da o ovoj odluci obavijesti vlasti Finske, Estonije i Letonije, a odluka stupa na snagu 1. jula, prenosi B92

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Tagovi :

Rusija

Granični prelaz

Finska

Estonija

Letonija

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