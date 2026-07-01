Rusija spušta rampu; Zatvaraju se granice

Autor:ATV redakcija
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Ruska vlada je donijela odluku o zatvaranju više željezničkih graničnih prelaza sa Finskom, Estonijom i Letonijom.
Kako se navodi u saopštenju ruske vlade, od 1. jula privremeno će biti obustavljen prelazak ljudi, vozila, robe i pošiljki preko određenih železničkih prelaza na granicama sa ove tri zemlje, prenosi Sputnjik.
Među prelazima koji se zatvaraju nalaze se željezničke stanice Sankt Peterburg – Finlandski i Viborg, kao i Vjarcila, Ljuta i Svetogorsk na granici sa Finskom.
Na granici sa Estonijom zatvara se prelaz Pečori-Pskovski, dok će na granici sa Letonijom biti obustavljen saobraćaj preko prelaza Pitalovo u Pskovskoj oblasti.
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova dobilo je zadatak da o ovoj odluci obavijesti vlasti Finske, Estonije i Letonije, a odluka stupa na snagu 1. jula, prenosi B92
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