Upozorenje na nevrijeme! Nakon toplotnog talasa dolaze nepogode za cijelu Srpsku!

Autor:ATV redakcija
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Hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je za danas upozorenje na lokalne nepogode za cijelu Republiku Srpsku.
Iz Hidrometeorološkog zavoda navode da će danas biti vrlo toplo, nestabilno i sparno vrijeme.
Ujutru i prijepodne očekuje se povremena kiša i pljuskovi sa grmljavinom na istoku, dok će u ostalim predjelima biti suvo.
"Od sredine dana i tokom popodneva doći će do daljeg razvoja oblaka koji će donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će ponegdje biti izraženiji uz jak vjetar, a moguća je i pojava grada ponegde. Pljuskovi će biti češći na zapadu, jugu i jugoistoku", navode iz Hidrometeorološkog zavoda.
Tokom noći se očekuje jača promjena vremena prvo na sjeveru.
Očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom, lokale nepogode uz obilnije padavine u kratkom periodu, jak do olujni vjetar, dok je ponegdje moguća pojava grada.
Sutra se očekuje jača kiša i završetak toplotnog talasa uz pad temperature za oko 10 do 15 stepeni.
Očekuju se i lokalne nepogode uz jak do olujni vjetar, a ponegdje je moguća i pojava grada.
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