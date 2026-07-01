Upozorenje na nevrijeme! Nakon toplotnog talasa dolaze nepogode za cijelu Srpsku!

Hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je za danas upozorenje na lokalne nepogode za cijelu Republiku Srpsku.

Iz Hidrometeorološkog zavoda navode da će danas biti vrlo toplo, nestabilno i sparno vrijeme.

Ujutru i prijepodne očekuje se povremena kiša i pljuskovi sa grmljavinom na istoku, dok će u ostalim pred‌jelima biti suvo.

"Od sredine dana i tokom popodneva doći će do daljeg razvoja oblaka koji će donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će ponegd‌je biti izraženiji uz jak vjetar, a moguća je i pojava grada ponegde. Pljuskovi će biti češći na zapadu, jugu i jugoistoku", navode iz Hidrometeorološkog zavoda.

Tokom noći se očekuje jača promjena vremena prvo na sjeveru.

Očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom, lokale nepogode uz obilnije padavine u kratkom periodu, jak do olujni vjetar, dok je ponegd‌je moguća pojava grada.

Sutra se očekuje jača kiša i završetak toplotnog talasa uz pad temperature za oko 10 do 15 stepeni.

Očekuju se i lokalne nepogode uz jak do olujni vjetar, a ponegd‌je je moguća i pojava grada.