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Upozorenje na nevrijeme! Nakon toplotnog talasa dolaze nepogode za cijelu Srpsku!

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 09:37

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Упозорење на невријеме! Након топлотног таласа долазе непогоде за цијелу Српску!
Foto: ATV

Hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je za danas upozorenje na lokalne nepogode za cijelu Republiku Srpsku.

Iz Hidrometeorološkog zavoda navode da će danas biti vrlo toplo, nestabilno i sparno vrijeme.

Ujutru i prijepodne očekuje se povremena kiša i pljuskovi sa grmljavinom na istoku, dok će u ostalim pred‌jelima biti suvo.

"Od sredine dana i tokom popodneva doći će do daljeg razvoja oblaka koji će donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će ponegd‌je biti izraženiji uz jak vjetar, a moguća je i pojava grada ponegde. Pljuskovi će biti češći na zapadu, jugu i jugoistoku", navode iz Hidrometeorološkog zavoda.

Tokom noći se očekuje jača promjena vremena prvo na sjeveru.

Očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom, lokale nepogode uz obilnije padavine u kratkom periodu, jak do olujni vjetar, dok je ponegd‌je moguća pojava grada.

Sutra se očekuje jača kiša i završetak toplotnog talasa uz pad temperature za oko 10 do 15 stepeni.

Očekuju se i lokalne nepogode uz jak do olujni vjetar, a ponegd‌je je moguća i pojava grada.

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