Bagrem procvjetao drugi put ove godine: Prema narodnom vjerovanju, to nimalo nije dobar znak

Stanovnike Blaca i okoline ovih dana iznenadio je rijedak prirodni fenomen. Na nekoliko lokacija bagrem je procvjetao po drugi put ove godine, iako je njegovo uobičajeno vrijeme cvjetanja kasno proljeće.

Neobičan prizor bijelih cvjetova usred ljeta privukao je pažnju prolaznika, ali je među starijim mještanima probudio i stara narodna vjerovanja o predstojećoj zimi, prenose Topličke vesti.

Priroda uvijek šalje određene znakove

Prema njihovim riječima, priroda uvijek šalje određene znakove, a ponovno cvjetanje bagrema jedan je od njih.

"U narodu se od davnina vjeruje da, kada voćke ili bagrem procvjetaju po drugi put krajem leta ili početkom jeseni, to najavljuje dugu, oštru i veoma hladnu zimu. Stari su govorili da se biljka na taj način ‘žuri’ da završi još jedan vegetacioni ciklus prije nego što stignu veliki mrazevi“, kaže jedan od mještana za "Topličke vesti".

Šta kažu meteorolozi

Iako meteorolozi ovakvu pojavu objašnjavaju neuobičajenim vremenskim prilikama – dugim periodima visokih temperatura praćenim kišom, što kod pojedinih biljaka može izazvati ponovno cvjetanje – u narodu su ovakvi prizori oduvijek bili povezivani sa najavom oštre zime.

Da li će se staro vjerovanje i ovoga puta pokazati tačnim, pokazaće mjeseci koji dolaze.