Minić najavio veće podsticaje za mljekarstvo

Izvor:

SRNA

18.03.2026

11:18

Саво Минић
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je u Narodnoj skupštini da mljekarstvo u Srpskoj bilježi neprestani rast zbog čega će biti unapređivan i istakao da će uskoro biti završen pravilnik o kapitalnim ulaganjima koji će donijeti veće podsticaje za ovaj sektor.

"Cilj je da imamo povećanja podsticaja radi održavanja zdravog dijela mljekarstva u Republici Srpskoj", rekao je Minić, odgovarajući na poslanička pitanja tokom "Aktuelnog časa".

Minić je ukazao da je rast proizvodnje mlijeka permanentan u posljednjih sedam, osam godina, te je dostigao čak 138, 139 miliona litara mlijeka.

Саво Минић

Republika Srpska

On je naveo da postoji i povećana mliječnost po grlu, čemu su doprinijela kapitalna i druga ulaganja.

"Imali smo problem sa zalihama mlijeka, ali smo dogovorili da godišnje određene podsticaje prebacimo po litru i grlu", naveo je Minić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Savo Minić

Podsticaji

mljekarstvo

