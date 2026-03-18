Minić najavio veće podsticaje za mljekarstvo

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je u Narodnoj skupštini da mljekarstvo u Srpskoj bilježi neprestani rast zbog čega će biti unapređivan i istakao da će uskoro biti završen pravilnik o kapitalnim ulaganjima koji će donijeti veće podsticaje za ovaj sektor.

"Cilj je da imamo povećanja podsticaja radi održavanja zdravog dijela mljekarstva u Republici Srpskoj", rekao je Minić, odgovarajući na poslanička pitanja tokom "Aktuelnog časa".

Minić je ukazao da je rast proizvodnje mlijeka permanentan u posljednjih sedam, osam godina, te je dostigao čak 138, 139 miliona litara mlijeka.

On je naveo da postoji i povećana mliječnost po grlu, čemu su doprinijela kapitalna i druga ulaganja.

"Imali smo problem sa zalihama mlijeka, ali smo dogovorili da godišnje određene podsticaje prebacimo po litru i grlu", naveo je Minić.