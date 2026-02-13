Logo
Dobro se dobrim vraća: Stigla pomoć humanih ljudi Savi kome su izgojele na hiljade bala sijena

Помоћ Сави Косјелици
Foto: Instagram

Večeras je sa Kupresa, od plemenitih i dobrih ljudi, isporučeno 550 bala sijena Savu Kisjelici iz trebinjskog sela Zupci, kome je u nedavnom požaru izgorjelo sijeno.

"Sedam vrijednih domaćina sa Kupresa se trenutno nalazi u selu Ograde (Grab), a mi smo tu da i na ovaj način pomognemo i damo svoj doprinos", naveli su na Instagram stranici Vatrogasno Lastva.

Poručili su da se dobro dobrim vraća.

Ovim je još jednom pokazana ljudska humanost, velikodušnost i plemenitost na djelu.

