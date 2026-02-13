Dobro se dobrim vraća: Stigla pomoć humanih ljudi Savi kome su izgojele na hiljade bala sijena

Izvor:
ATV
13.02.2026
19:46
Komentari:0
Večeras je sa Kupresa, od plemenitih i dobrih ljudi, isporučeno 550 bala sijena Savu Kisjelici iz trebinjskog sela Zupci, kome je u nedavnom požaru izgorjelo sijeno.
"Sedam vrijednih domaćina sa Kupresa se trenutno nalazi u selu Ograde (Grab), a mi smo tu da i na ovaj način pomognemo i damo svoj doprinos", naveli su na Instagram stranici Vatrogasno Lastva.
Poručili su da se dobro dobrim vraća.
Ovim je još jednom pokazana ljudska humanost, velikodušnost i plemenitost na djelu.
Gradovi i opštine
6 h0
Gradovi i opštine
8 h0
Gradovi i opštine
23 h2
Gradovi i opštine
1 d1
Najnovije
Najčitanije
21
45
21
34
21
27
21
26
21
17
Trenutno na programu