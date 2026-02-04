Бранка из Бијељине тражи тетку: Рекли да је умрла, касније сазнали истина

Извор:
Независне
04.02.2026
10:45
Коментари:0
Бранка Марић из Бијељине у потрази је за својом тетком за коју су, како каже, рекли да је умрла након рођења, а касније сазнали да је дата другој жени.
Она је свој апел за помоћ у проналаску тетке објавила у Фејсбук групи "Покидане везе" наводећи да нема много информација.
Свијет
Беба примљена с температуром, љекари открили 500 убода
"Тражим своју тетку. Наиме, немам много информација али можда ипак постоји могућност да је пронађем, барем вјерујем у то. У болници у Бијељини године 3. јануара 1965. године, моја бака је родила двије здраве дјевојчице (једнојајчане близнакиње - Милицу и Драгицу)", наводи она, преноси портал "Независне".
Како додаје, све је било у реду док није дошла сестра и саопштила баки да је Драгица преминула и да је сахрањена.
"Тако да бака никада није ни видјела своју бебу након тога. Када је Милица требала кренути у школу сазнали су да се Драгица још увијек води међу живима и да не постоји картон умрлог. Након тога су је тражили до своје смрти. Према сазнањима имали су информацију да је дијете дато госпођи исламске вјероисповијести која је нажалост изгубила своје дијете по рођењу", истиче Бранка.
Друштво
Директор Фонда детаљно објаснио све о увећању пензија
Она претпоставља да сада њена тетка им и друго име.
"Нисам сигурна да ли тетка уопште зна за ово и да ли зна да заправо има биолошке родитеље и породицу која је тражи све ове године и не губи наду. Обратили смо се и установама за помоћ, али безуспјешно. Ово је фотографија моје тетке Милице", написала је она уз фотографију.
Најновије
Најчитаније
19
58
19
48
19
39
19
30
19
20
Тренутно на програму