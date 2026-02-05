Возач са 2,04 промила "закачио" аутомобил породице из БиХ, има повријеђених

Извор:
АТВ
05.02.2026
07:04
Тежи удес десио се јуче, 3. фебруара, око седам сати на сеоском путу у општини Berghajm (округ Салцбург) када је дошло до судара доставног возила и аутомобила, у којем је била породица из Босне и Херцеговине.
Наиме, 33-годишња држављанка БиХ је возила је из Салцбурга у правцу Ленгфелдена. У аутомобилу су била и њена два дјетета. Изненада је возач доставног возила, 34-годишњи Аустријанац, прешао у супротну траку и дошло је до бочног судара.
"Жена која је била за воланом удареног возила је у незгоди задобила повреде неутврђеног степена. Њено двоје дјеце остало је неповријеђено. Сва троје су ради медицинске провјере пребачени у болницу", саопштила је полиција.
Алкотест код мајке био је негативан. Међутим, код неповријеђеног Аустријанца утврђена је вриједност од 2,04 промила алкохола.
За вријеме увиђаја и рашчишћавања мјеста удеса, саобраћај је био потпуно обустављен.
