Logo
Large banner

Возач са 2,04 промила "закачио" аутомобил породице из БиХ, има повријеђених

Извор:

АТВ

05.02.2026

07:04

Коментари:

0
Возач са 2,04 промила "закачио" аутомобил породице из БиХ, има повријеђених
Фото: Pixabay

Тежи удес десио се јуче, 3. фебруара, око седам сати на сеоском путу у општини Berghajm (округ Салцбург) када је дошло до судара доставног возила и аутомобила, у којем је била породица из Босне и Херцеговине.

Наиме, 33-годишња држављанка БиХ је возила је из Салцбурга у правцу Ленгфелдена. У аутомобилу су била и њена два д‌јетета. Изненада је возач доставног возила, 34-годишњи Аустријанац, прешао у супротну траку и дошло је до бочног судара.

"Жена која је била за воланом удареног возила је у незгоди задобила повреде неутврђеног степена. Њено двоје д‌јеце остало је неповријеђено. Сва троје су ради медицинске провјере пребачени у болницу", саопштила је полиција.

Алкотест код мајке био је негативан. Међутим, код неповријеђеног Аустријанца утврђена је вриједност од 2,04 промила алкохола.

За вријеме увиђаја и рашчишћавања мјеста удеса, саобраћај је био потпуно обустављен.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Salcburg

породица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снажно невријеме погодило Сплит: Нагло се подигао ниво мора

Регион

Снажно невријеме погодило Сплит: Нагло се подигао ниво мора

11 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Кабинет предсједника Црне Горе: Премијер да смијени одговорне или да преузме одговорност

10 ч

0
Кошаркашице Леотара освојиле Куп Републике Српске

Кошарка

Кошаркашице Леотара освојиле Куп Републике Српске

10 ч

0
Дјевојка бизнисмена који је нађен мртав у потоку кључни свједок случаја: Огласио се и отац

Свијет

Дјевојка бизнисмена који је нађен мртав у потоку кључни свједок случаја: Огласио се и отац

10 ч

0

Више из рубрике

Макронов савјетник у Москви: Договор око састанка?

Свијет

Макронов савјетник у Москви: Договор око састанка?

10 ч

0
Макрон о промени у односима између Европе и Русије: "То мора да буде припремљено.."

Свијет

Макрон о промени у односима између Европе и Русије: "То мора да буде припремљено.."

10 ч

0
Дјевојка бизнисмена који је нађен мртав у потоку кључни свједок случаја: Огласио се и отац

Свијет

Дјевојка бизнисмена који је нађен мртав у потоку кључни свједок случаја: Огласио се и отац

10 ч

0
Венс без длаке на језику: Епстинови документи показују "инцестуозну" културу америчке елите

Свијет

Венс без длаке на језику: Епстинови документи показују "инцестуозну" културу америчке елите

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

13

Родитељи, пазите! Повлачи још једна храна за бебе

09

11

Ушао у погрешан такси, па га супруг возачице претукао насмрт

09

05

Данас исплата за 10.105 корисникa

09

02

Организација старјешина ВРС: Српска видљива на глобалној сцени

08

57

Трамп издао наређење свим расположивим снагама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner