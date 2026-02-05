Због снијега и ледене кише отказани бројни летови

Извор:
СРНА
05.02.2026
11:59
Коментари:0
Управа аеродрома у Берлину саопштила је да је била принуђена да одгоди или откаже бројне одлазне летове усљед сњежних падавина и ледене кише.
У саопштењу објављеном на интернет страници аеродрома наведено је раније јутрос да нема полијетања са писте у Берлину, а путницима је речено да провјере статус летова.
Одлазни летови су у међувремену настављени.
