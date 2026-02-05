Logo
Због снијега и ледене кише отказани бројни летови

Извор:

СРНА

05.02.2026

11:59

Коментари:

0
Због снијега и ледене кише отказани бројни летови
Фото: Pixabay

Управа аеродрома у Берлину саопштила је да је била принуђена да одгоди или откаже бројне одлазне летове усљед сњежних падавина и ледене кише.

У саопштењу објављеном на интернет страници аеродрома наведено је раније јутрос да нема полијетања са писте у Берлину, а путницима је речено да провјере статус летова.

Горан Субашић

Занимљивости

Горан рекао да има 65 година и направио пометњу на мрежама

Одлазни летови су у међувремену настављени.

