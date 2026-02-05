Колико мандарина је превише за организам

05.02.2026
Воће се с правом сматра једним од темеља здраве исхране. Богато је витаминима, влакнима и антиоксидансима, али увријежено мишљење да се може јести у неограниченим количинама није у потпуности тачно. Као и код сваке намирнице, кључ је у умјерености, јер превелик унос појединих врста воћа може довести до нежељених нуспојава.
Наранџе и мандарине многима су омиљени залогај током зимских мјесеци. Ипак, иако су одличан извор витамина Ц, поставља се питање – може ли се десити нешто лоше ако поједете превише наранџи и мандарина?
Агруми, а посебно наранџе и мандарине, одличан су начин за јачање имунитета. Ипак, због високог садржаја влакана и киселина, њихова претјерана конзумација може изазвати пробавне тегобе. Конзумација четири до пет наранџи дневно може довести до надутости, грчева у стомаку, па чак и пролива, преноси Жена.хр.
Њихова киселост такође може представљати проблем. Особе које пате од гастроезофагеалне рефлуксне болести (ГЕРБ) могу осјетити појачану жгаравицу, док киселина временом може оштетити зубну глеђ и повећати ризик од каријеса. Због тога се препоручује да се дневни унос ограничи на једну до двије наранџе или три до четири мандарине.
Такође, особе с повишеним нивоом калијума у крви требало би да се посавјетују с љекаром, јер агруми, иако у умјереним количинама, садрже овај минерал.
Осим агрума, опрез је потребан и код воћа које садржи висок удио природног шећера – фруктозе. Иако је ријеч о здравијој алтернативи индустријском шећеру, претјеране количине могу оптеретити јетру, изазвати нагле скокове шећера у крви и отежати губитак тјелесне масе.
У ову групу спадају грожђе, веома зреле банане и манго. На примјер, један већи манго може садржавати и до 45 грама шећера. Посебну пажњу треба обратити и на сушено воће, попут хурми или грожђица, јер је у њима шећер знатно концентрисан. Шака сухог воћа дневно сасвим је довољна.
Воће је неизоставан дио уравнотежене исхране, али је важно водити рачуна о количини и разноврсности. Умјесто ослањања на само једну врсту, препоручује се комбиновање различитог воћа и давање предности цијелим плодовима у односу на сокове, који су често лишени вриједних влакана.
