У бањалучком насељу Старчевица клизиште запријетило домаћинствима

Аутор:АТВ
Коментари:0
У бањалучком насељу Старчевица клизиште је запријетило домаћинствима.
Како пише РТРС, Јагода Ћурлић већ трећи дан је заробљена у кући, а у помоћ су јој кажу, притекле само комшије.
- Не могу да изађем. Ко би још ту преко ових пањева пењао се горе - рекла је Ћурлићева.
Мјештанин Старчевице Радомир Станчевић замолио је надлежне да ријеше ово питање.
- Овим путем молим све градске оце и све надлежне да се ухвате у коштац са проблемом и помогну грађанима - истакао је Станчевић.
