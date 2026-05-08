Akcija "Stranger": Uhapšen Sudanac, pronađena veća količina droge

08.05.2026 09:16

U akciji "Stranger" policija Kantona Sarajevo uhapsila je A.Y.R.G (29) iz Sudana, zbog sumnje da je neovlašteno proizvodio i prodavao drogu.

"Na osnovu pribavljene sudske naredbe, na području Centra izvršen je pretres putničkog motornog vozila, kao i lični pretres 29-godišnjeg A.Y.R.G., kojom prilikom je pronađeno više različitih pakovanja materija koje asociraju na opojne droge: marihuana - više od 500 grama, spid- više od 100 grama, kokain – više od 40 grama, MDMA – šest grama, metamfetamin – pet grama, LSD – 14 komada markica, tablete ekstazi – 25 komada, digitalna vaga, kao i drugi predmeti od interesa za istragu", navode iz MUP-a Kantona Sarajevo

Takođe,od navedenog je oduzet i automobil „Škoda Oktavia".

Osumnjičeni A.Y.R.G. nalazi se na kriminalističkoj obradi.

