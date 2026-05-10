Domaći prasići izgubili bitku sa jeftinim evropskim mesom

Iako je u toku tov, domaći prasići za ovu namjenu slabo se prodaju.

To kažu u Udruženju uzgajivača svinja Srpske, naglasivši da je razlog ovakve situacije uvoz jeftinih prasića i mesa.

Mišo Maljčić, predsjednik ovog udruženja, ističe da tovljači, odnosno, klaonice, nisu zainteresovani za domaću robu, iako je njena cijena, ističe, više nego povoljna.

"Kilogram žive vage svinja za tov jedva je 3 KM. Međutim, prodaja slabo ide, jer se domaći prasići slabo ubacuju u tov", kaže Maljčić za Srpskainfo i dodaje da tovljači više preferiraju jeftino meso iz Evrope.

"Uvoze se svinje, ali i polutke. Zato domaća roba slabo ide", kaže Maljčić.

Nekonkurentni su i farmeri, koji naglašavaju da je, na primjer, gotovo izjednačena cijena kilograma žive vage teladi i uvozne teletine.

"Primjera radi, kilogram žive vage teladi kreće se oko 15-17 KM, a kilogram uvozne teletine je oko 15 KM. Naravno da će svaka klaonica radije kupiti jeftino meso, ne ulazeći u to kakvog je ono kvaliteta. A cijena govori sve", poručuju farmeri.

Podaci Spoljnotrgovinske komore pokazuju da je za 3 mjeseca ove godine u BiH uvezeno životinja u vrijednosti preko 28 miliona KM.