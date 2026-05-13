Slavimo Svetog apostola Jakova: Neudate djevojke ovo obavezno moraju da urade

Srpska pravoslavna crkva danas obilježava Svetog apostola Jakova Zavedejeva, koji je bio sin Zavedejev i brat Svetog apostola Jovana Bogoslova.
Na poziv Isusa Hrista, Jakov Zavedejev je ostavio ribarske mreže i oca, pa odmah pošao za Gospodom. Jedan je od trojice apostola kojima je Gospod otkrio najveće tajne, pred kojima se na planini Tavoru i preobrazio.
Zbog svoje vjere, stradao je 45. godine u Jerusalimu. Mošti Svetog Jakova odnesene su u Španiju, gdje se i danas nalaze. Sveti apostol Jakov propovijedao je jevanđelje po raznim zemljama, a išao je čak do Španije.
Po povratku iz Španije u Jerusalim, postao je Jevrejima strašan kao grom, jer je neustrašivo propovijedao o Hristu Isusu kao istinitom Mesiji i Spasitelju svijeta.
Narodni običaji kažu da danas treba da oprostite „zlim jezicima”, jer se danas prašta grijeh klevete. Takođe, prema narodnom vjerovanju, neudate djevojke bi u ponoć trebalo da se umiju hladnom vodom kako bi zaštitile tijelo od zlih duhova i obezbijedile sebi zdravo potomstvo.
