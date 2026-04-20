Lavovima se sprema iznenađenje, a rakove očekuju troškovi u kući

Ovan

Dan je povoljan za završavanje poslova koje ste dugo odlagali. U emotivnim odnosima moguća je manja napetost zbog nesporazuma, dok slobodne očekuje interesantan susret tokom obavljanja svakodnevnih obaveza. Moguća je glavobolja.

Bik

Vaša kreativnost izbija u prvi plan, pa je odličan trenutak da predložite nove ideje. Partner pokazuje znake nesigurnosti, pa mu pružite osjećaj zaštićenosti, dok će slobodni privući pažnju osobe iz kruga prijatelja. Posvetite se njezi kože i unosite više vode.

Blizanci

Očekuje vas važan poziv koji može promijeniti tok vašeg radnog nedjelje na bolje. U ljubavi, zauzeti uživaju u zajedničkim planovima za budućnost, dok slobodni mogu ući u zanimljivu prepisku sa osobom koju poznaju preko posla. Mogući su bolovi u leđima.

Rak

Fokusirajte se na štednju, jer bi se uskoro mogli pojaviti iznenadni troškovi vezani za kuću. Emotivni život je stabilan, a slobodni predstavnici ovog znaka osjećaju jaku privlačnost prema nekome ko zrači smirenošću. Kontrolišite unos šećera.

Lav

Na poslovnom polju dolazi do priznanja vašeg prethodnog truda, što vam vraća poljuljano samopouzdanje. Partner vam priprema malo iznenađenje, dok će oni koji su sami biti meta brojnih udvarača na društvenim događajima. Osjećaćete se energično.

Djevica

Pazite na detalje u ugovorima, jer bi vam sitna greška mogla napraviti dodatni posao. U vezi je potrebno više kompromisa kako biste sačuvali mir, a slobodnima se otvara prilika za romansu sa osobom koju će upoznati preko porodice. Moguć pad imuniteta.

Vaga

Timski rad donosi najbolje rezultate, pa se ne ustručavajte da potražite savjet kolega. U ljubavi, slobodni će biti skloni tajanstvenosti i flertu sa nekim ko im je do sada bio samo znanac. Zauzeti uživaju u harmoniji. Obratite pažnju na grlo.

Škorpija

Danas je dan za donošenje hrabrih odluka koje će vam dugoročno donijeti stabilnost. Emotivni partner očekuje više iskrenosti, dok slobodni mogu sresti nekog vrlo posebnog na javnom mjestu. Probajte da se relaksirate uz neku dobru knjigu.

Strijelac

Povoljne vijesti iz inostranstva ili od udaljenih saradnika popraviće vam raspoloženje od samog jutra. Zauzetima slijedi razgovor o proširenju porodice ili zajedničkom životu, dok slobodni zrače posebnim šarmom. Mogući su problemi sa varenjem.

Jarac

Vaša predanost radu ne prolazi nezapaženo i moguće je da ćete dobiti ponudu za napredovanje. U ljubavi, slobodni su spremni da prebole staru ranu i otvore srce za novu osobu, dok zauzeti planiraju renoviranje doma. Kontrolišite krvnu sliku.

Vodolija

Danas ćete lako rješavati konfliktne situacije među kolegama zahvaljujući svojoj objektivnosti. U partnerskim odnosima vlada velika strast, dok slobodne očekuje poziv na zabavu gdje će biti u centru pažnje. Čuvajte se povreda i pazite na zglobove.

Ribe

Intuicija vam je danas jača nego inače, pa se oslonite na unutrašnji osjećaj prilikom donošenja odluka. Zauzeti uživaju u pažnji voljene osobe, dok bi slobodni mogli početi da razmišljaju o nekom iz svoje prošlosti. Više sna će vam pomoći da povratite fokus.

(Glas Srpske)