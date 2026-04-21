Ponovo se oglasio sveštenik Stefan koji je napao dječaka Viktora koji hekla

Sveštenik koji je napao dječaka Viktora, učenika petog razreda iz Jagodine, koji hekla i koji je na društvenim mrežama za svega nekoliko dana prikupio više od 300.000 pratilaca, imao je novu objavu u kojoj je pokušao da objasni svoj prethodni stav.

"Ljudi, da se nešto razumijemo... Meni ugasite profil, pošaljite me na sud, ispunite svaku od grozomornih pretnji koje ste napisali u ovih 24 sata. Ali, malca kojeg sam spomenuo ni na koji način ne uvlačite u ovo. Ovo nema veze s njime kao ličnošću, zaboga on ima tek 12 godina! Moj stav je upućen na stvaranje lažnih uzora i ideala. Nema veze sa djetetom! Objava je obrisana, volio bih da je nisam nikada ni objavio. Ovakav rat na društvenim mrežama nisam poželio ni u najgorem košmaru. Oprostite mi svi na unošenju nemira i ostrašćenosti, pa i ti Viktore. Da ti se nešto dogodi ne bih sebi oprostio! Neka granica se mora postaviti, ali, svakom djetetu želim sve najbolje", navodi se u statusu Stefana Rajčića.

Objavio status o Viktor Mitiću

Podsjetimo, prethodno je objavio ovaj status o dječaku koji hekla:

"Srpska tradicija nisu dječaci koji heklaju, sa "Odri Hepbern" kapicama, zlatnim kajlama i barbi frizurama! Stop stvaranjima lažnih idola i uzora! Uzor nam mogu biti ona djeca koja od najmanjih nogu cijepaju drva, čuvaju krave i ovce, voze traktore, poste i pričešćuju se! Influenseri nikada!!! Nemojte nam nametati da je nešto natprosječno i uzorno kada nije!!! Još jedan marketinški trik, iza kojeg se nešto krije! U najmanju ruku rušenje ideala i razlike iza muškaraca i žena! Brisanje srpske tradicije, takođe", napisao je sveštenik.

Kako se navodi u jednom od komentara ispod objave nekoga kome se očigledno nije svidjelo ono što je Rajčić napisao: " To dijete ste Vi uvukli u “ovo”. U pravu ste, dijete ima tek 12 godina, a Vi ste ga sa takvom lakoćom targetirali! Ponoviću, Vi ste ga targetirali! Aludirajući na djetetov izgled, stvorili ste sliku, koja je itekako gnusna! A ako već imate problem sa tim i želite da iznesete mišljenje povodom lažnih idola, nekih opredijeljenja, imate odrasle osobe, na visokim funkcijama, na društvenim mrežama, (koji javno seju mržnju i truju djecu, propagiraju stil života, koji nije po našoj vjeri) koje su možda prikladnije za komentarisanje, a ne dijete od 12 godina".

Odmah se javila i osoba koja je zapitala "Je l' ga roditelji i mediji nisu u ništa uvukli i targetirali".

"U šta u ,,ovo "....Da li je po vama normalno da u hrišćanskoj porodici roditelj dopusti da dijete ima idola? Da li je po vama normalno da roditelji dopuste da dijete sa 12 god ima tik tok i da na tome zarađuju, da li je po vama normalno da dijete sa 12 godini bude na društvenim mrežama uopšte? Da li ste čitali sveto pismo? Da li znate šta nam Gospod propoveda u jevanđelje,da li .... mnogo toga bih vas pitala ali mislim da je i ovo dovoljno. Ako ste bar malo slušali neku propoved iz jevanđelja možda bi imali drugačije mišljenje. Svako dobro od Gospoda".

Uslijedilo je i pitanje "Da li sveštenik treba da kaže sve ono što je ovaj gospodin izrekao" i konstatacija da je "Čovjek otvoreno targetirao maloljetnog dječaka iz izmišljenog razloga", prenosi Telegraf.

U odbranu dječaka koji ishekla jednu petlju za svakog novog pratioca je stao i sveštenik Predrag Popović.