Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа

Извор:

Кликс

22.01.2026

11:32

Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа
Фото: АТВ

Представнички дом Парламента ФБиХ усвојио је Приједлог Закона о измјенама и допуни Закона о мировинском и инвалидском осигурању, чиме су законодавци на пола пута до доношења новог пензионог система.

У Приједлогу је објављена и таблица с израчуном најнижих пензија.

Члан 81. Закона о ПИО регулише најнижу и загарантовану пензију, а у новом Приједлогу измјена Закона је овај члан измијењен тако да ће се у будућности новим корисницима најниже пензије, износ разликовати у односу на године радног стажа.

Према актуелном закону, корисници којима је пензија одређена у мањем износу од званичне минималне пензије, добијају износ који Влада ФБиХ законски одреди као минимални, а што је од ове године 670 КМ.

Табела најнижих пензија по стажу
Табела најнижих пензија по стажу

У образложењу најновијих измјена Закона о ПИО/МИО наводи се да нови обрачун подразумијева да се “за нове кориснике права одређују различити износи најниже пензије, у овисности од година оствареног стажа”.

На примјер: Ако сте остварили право на минималну пензију, а имате између 15 и 20 година радног стажа, добијаћете 60 посто од просјечне пензије у том тренутку, а ако имате изнад 40 година радног стажа, добијаћете 95 одсто од просјечне пензије.

Влада ФБиХ је израчунала и финансијску процјену будућег износа најнижих пензија до 1. јула 2028. године. Обрачун се односи на период од 1. јануара ове године и процјењује износ пензија након сваког усклађивања које је планирано два пута годишње.

У старосни стаж рачуна се и посебни/ратни стаж, и то двоструко од периода трајања учешћа.

Овај обрачун, као и друге измјене Закона о ПИО усвојени су у уторак у ПД Парламента ФБиХ, а како би измјене ступиле на снагу, потребно је усвајање и у Дому народа ФБиХ. Сједница је заказана за петак, 23. јануара, пише "Кликс".

