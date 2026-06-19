Amerika se neće boriti za Evropu jer zna da će biti pod prijetnjom da bude uništena od strane Rusije, navodi Vladimir Solovjov, ruski novinar.

Sa pozicije Evrope, Rusi su ružni Kozaci, što je ružno i nije istina. Evropa sa Francuskom i Velikom Britanijom nema dovoljno nuklearne energije da bi se borili protiv Rusije koja ima mnogo više taktičkog nuklearnog oružja, navodi Solovjov uz pitanje "Da li bi Amerikanci ginuli za Evropu?".

"Ako mislite da možete ući u našu zemlju, sa svojim oružjem i ljudima i da mislite da ćemo se boriti protiv vas na koji se borimo protiv Ukrajinaca, onda mora da ste ludi. Nema šanse. Uništićemo vaše vojne kapacitete, vaše vojne objekte na svaki mogući način. Ako nećete razumijeti nakon što upotrijebi taktičko nuklearno oružje, ona ćemo se vratiti na mnogo moćnija rješenja", jasan je Solovjov.

Kako kaže, postoje različiti načini korištenja nuklearnih bombi, a ukoliko Rusija upotrijebi taktičke nuklearne bombe Evropa će da pati.

Podsjećanja radi, taktičke bojeve glave razvili Amerikanci kako bi zaustavili ruske, u to vrijeme sovjetske tenkove za koje su očekivali da će doći iz Istočne Njemačke duboko u Evropu.

Svijet Važan dan za SAD i Iran: Zašto Tramp želi sporazum baš danas?

Rusija zna krajnje rizike sukoba kao i to da se Amerika neće miješati jer zna da će, ukoliko se bude borila za Evropu, biti pod prijetnjom da bude potpuno uništena od strane Rusije. Po doktrini koju Rusija njeguje, svaka raketa koja im se približi znači lansiranje svega što imaju protiv njih, pri čemu je Rusija mnogo moćnija u pogledu strateških nuklearnih kapaciteta od bilo koje zemlje na planeti, objašnjava Solovjov.

Svijetla tačka za Evropu su evropski narodi, a ne političari. Problem evropskih političara je što oni više nisu Evropljani, oni ne izgledaju i ne govore ko političari već se ponašaju kao mali momci iz kancelarije velike kompanije. Nisu dovoljno obrazovani ne osjećaju niti snose odgovornost prema ljudima koje predstavljaju.

Kako kaže, nada se da će se Evropa jednog dana probuditi, pogledati istoriju i početi sebi da postavlja pitanja, a kada se to dogodi postojaće šansa da narodna diplomatija počne funkcionisati.