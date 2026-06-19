Otkazani razgovori SAD i Irana, Vens ne dolazi u Švajcarsku

Nakon što je i zvanično potpisan sporazum između Amerike i Irana, Centralna komanda SAD saopštila je da su američke oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja.

Sa druge strane, iranski Vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost naveo je da će preduzeti mjere da bi brodovima koji žele da prođu kroz Ormuz brzo bile izdate potrebne dozvole.

Razgovori koji su danas trebalo da budu održani u švajcarskom Birgenštoku otkazani su, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske. Odluka je usljedila nakon što je iz Bijele kuće potvrđeno da potpredsednik SAD Džej Di Vens neće doputovati u Švajcarsku.

Izvještač RTS-a Marko Ivas javlja da je otkazivanje razgovora uslijedilo poslije saopštenja Bijele kuće da Vens, iako je njegov dolazak ranije bio najavljen, neće prisustvovati sastanku predviđenom u okviru procesa pokrenutog nedavno potpisanim memorandumom.

Kao razlog navedeni su logistički problemi, ali američki portal Aksios, koji je među prvima objavio informaciju o elektronskom potpisivanju memoranduma, navodi da se iza te formulacije vjerovatno krije aktuelna bezbjednosna situacija na Bliskom istoku, prije svega u Libanu.

Prema tim navodima, neizvjesnost oko sprovođenja primirja, kao i nedavni izraelski udari i odmazda Hamasa, mogli su da utiču na odluku da se razgovori odlože.

Uprkos otkazivanju, u švajcarskom gradu Lucernu, koji je prethodnih dana bio centar okupljanja svjetskih medija, vladala je atmosfera iščekivanja. Brojne novinarske ekipe iz različitih zemalja stigle su u region kako bi pratile najavljene razgovore.

Sve relevantne svjetske medijske kuće bile su prisutne i prethodna dva dana pokušavale su da dođu do informacija o samom toku pregovora i organizaciji događaja.

Prema riječima izvještača RTS-a Marka Ivasa, novinarske ekipe su se i jutros pripremale za odlazak ka Birgenštoku, ali najnovija odluka o otkazivanju razgovora u potpunosti mijenja planove za praćenje događaja.

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da očekuje primirje na svim frontovima na Bliskom istoku, nakon što je stupio na snagu Memorandum o razumevanju između Amerike i Irana kada su ga predsjednici dviju zemalja zvanično i potpisali.

Centralna komanda SAD saopštila je da su američke snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja, a iranski Vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost naveo je da će preduzeti mjere da bi brodovima koji žele da prođu kroz Ormuz brzo bile izdate potrebne dozvole.

Potpredsjednik SAD Džej Di Vens, istovremeno, izjavio je da Izrael mora da poštuje mirovni proces sa Iranom, kao i da Vašington želi da libanska vlada ima kontrolu nad jugom svoje države.

Američki ministar odbrane Pit Hegset je, u međuvremenu, rekao da će SAD ponovo pokrenuti vojnu akciju i uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obaveze prema sporazumu.

Sa druge strane, iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei poručio je da će budući pregovori sa SAD biti vođeni uz očuvanje prava Irana, kao i da Teheran neće prihvatiti "neprijateljske uslove". Hamnei je istakao i da je predsednik Irana Masud Pezeškijan preuzeo odgovornost za zaštitu interesa zemlje.

Za to vrijeme, Ministarstvo zdravlja u Gazi, koje je pod kontrolom Hamasa, saopštilo je da je više od 1.000 Palestinaca ubijeno u enklavi od prekida vatre postignutog uz posredovanje SAD, u oktobru prošle godine.