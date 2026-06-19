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Lavrov: Cilj Evrope da sačuva režim Zelenskog

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ATV redakcija
19.06.2026 09:08

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Sergej Lavrov
Foto: Tanjug/Alexander Nemenov/Pool Photo via AP

Stvarni cilj evropskih lidera nije da pregovaraju sa Rusijom, već da sačuvaju režim ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog, istakao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je u autorskom tekstu pod nazivom "Ukrajina, Evropa i globalna bezbjednost" naveo da evropski lideri žele da sačuvaju kijevski režim kao odskočnu dasku za sukob sa Rusijom.

"Imajući to u vidu, evropski lideri pokušavaju da što prije osiguraju primirje, i to samo iz jednog razloga - da spriječe kolaps Oružanih snaga Ukrajine na ratištu", napisao je Lavrov.

Prema njegovim riječima, plan Evropljana je da zamrznu sukob bez pronalaženja rješenja za njegove osnovne uzroke, a zatim da brzo razmjeste vojne kontingente iz englesko-francuske koalicije na ukrajinskoj teritoriji, prenio je TASS.

"Šta je evropske lidere navelo da odjednom promijene retoriku i počnu da govore o pregovorima i koji je njihov cilj? Na primjer, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas izjavila je da je svrha bilo kakvog dijaloga sa Rusijom da se nametnu uslovi Evrope", naveo je Lavrov.

Сергеј Лавров

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On je pojasnio da su ti uslovi plaćanje odštete Ukrajini, povlačenje vojske iz Pridnjestrovlja i Južnog Kavkaza, ukidanje zakona o stranim agentima i prihvatanje strogih ograničenja za Oružane snage Rusije.

Lavrov je napomenuo da Evropa želi pregovore sa Moskvom dok, u isto vrijeme, pojačava pravnu agresiju usmjerenu protiv Rusije.

Autorski tekst šefa ruske diplomatije trebalo je da bude objavljen u evropskom izdanju lista "Politiko", ali je odlukom Uređivačkog kolegijuma "Politika" objavljivanje otkazano u posljednjem trenutku, prenosi Srna.

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Sergej Lavrov

Rusija

Evropa

Volodimir Zelenski

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