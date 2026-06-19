Autor:ATV redakcija
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Stvarni cilj evropskih lidera nije da pregovaraju sa Rusijom, već da sačuvaju režim ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog, istakao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
On je u autorskom tekstu pod nazivom "Ukrajina, Evropa i globalna bezbjednost" naveo da evropski lideri žele da sačuvaju kijevski režim kao odskočnu dasku za sukob sa Rusijom.
"Imajući to u vidu, evropski lideri pokušavaju da što prije osiguraju primirje, i to samo iz jednog razloga - da spriječe kolaps Oružanih snaga Ukrajine na ratištu", napisao je Lavrov.
Prema njegovim riječima, plan Evropljana je da zamrznu sukob bez pronalaženja rješenja za njegove osnovne uzroke, a zatim da brzo razmjeste vojne kontingente iz englesko-francuske koalicije na ukrajinskoj teritoriji, prenio je TASS.
"Šta je evropske lidere navelo da odjednom promijene retoriku i počnu da govore o pregovorima i koji je njihov cilj? Na primjer, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas izjavila je da je svrha bilo kakvog dijaloga sa Rusijom da se nametnu uslovi Evrope", naveo je Lavrov.
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On je pojasnio da su ti uslovi plaćanje odštete Ukrajini, povlačenje vojske iz Pridnjestrovlja i Južnog Kavkaza, ukidanje zakona o stranim agentima i prihvatanje strogih ograničenja za Oružane snage Rusije.
Lavrov je napomenuo da Evropa želi pregovore sa Moskvom dok, u isto vrijeme, pojačava pravnu agresiju usmjerenu protiv Rusije.
Autorski tekst šefa ruske diplomatije trebalo je da bude objavljen u evropskom izdanju lista "Politiko", ali je odlukom Uređivačkog kolegijuma "Politika" objavljivanje otkazano u posljednjem trenutku, prenosi Srna.
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