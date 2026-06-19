Putnici sa broda na kojem se proširio hantavirus mogu napustiti karantin

Gotovo svi putnici i članovi posade kruzera MV Hondijus (MV Hondius), koji su zbog smrtonosne epidemije hantavirusa bili u karantinu u Holandiji, sada mogu da se vrate kućama, saopštio je šef Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adanom Gebrejesus na platformi Iks (X).

Na brodu je potvrđeno 12 slučajeva zaraze i još jedan potencijalni slučaj, uz tri smrtna ishoda, zbog čega su reagovale međunarodne zdravstvene službe.

Holandski brod isplovio je 1. aprila iz Ušuaje u Argentini, ploveći prema udaljenim ostrvima u južnom Atlantiku, prije nego što je krenuo prema sjeveru, u smjeru Zelenortskih Ostrva i španskih Kanarskih ostrva, gdje su preostali putnici evakuisani.

Brod je 18. maja pristao u luci Roterdam, najvećoj evropskoj luci, a preostala posada potom je sedmicama bila u karantinu.

Stabilna situacija

Šef SZO napomenuo je da je situacija stabilna, jer od 2. maja nije zabilježen nijedan novi slučaj ni smrtni ishod.

Brod je 30. maja dobio odobrenje za nastavak plovidbe nakon čišćenja i dezinfekcije, dok je ostrvo Sveta Jelena, gdje se iskrcao dio putnika, 8. juna proglasilo završetak vanredne situacije.

Vlasti tog udaljenog britanskog ostrva saopštile su da su sve osobe koje su morale biti izolovane uspješno završile 42-dnevni karantin, te da više nema aktivnih, sumnjivih ni potvrđenih slučajeva zaraze.

Hantavirus se prenosi glodarima, a za njega ne postoje vakcina ni specifična terapija. Soj iz grupe Andes (Andes), utvrđen u slučaju na kruzeru, jedini je poznati soj hantavirusa koji se može prenositi s čovjeka na čovjeka.