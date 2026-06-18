Crna kiša prekrila mnoge dijelove Moskve

Nakon najvećeg napada ukrajinskih dronova od početka sukoba, u kojem je skoro 200 dronova ispaljeno na Moskvu, dijelovi ruske prijestonice bili su prekriveni crnom, masnom kišom.

Gusti stubovi dima dizali su se visoko u nebo iz pogođene rafinerije nafte, a 17 ljudi je ranjeno u Moskovskoj oblasti, rekao je lokalni guverner Andrej Vorobjov, piše "BBC".

Black Smoke Blankets Moscow After Refinery Fire Following Drone Strikes



Thick smoke reportedly spread across Moscow after a major fire at an oil refinery linked to recent Ukrainian drone strikes, with unverified reports from parts of the city and surrounding suburbs describing… pic.twitter.com/kfhBpsW0BH — Washington Eye (@washington_EY) June 18, 2026

Stanovnici jugoistoka Moskovske oblasti rekli su da je kiša ostavila "neprijatne crne mrlje" na njihovoj odjeći.

Moskovske vlasti su negirale da je u pitanju "kiša od nafte", ali je zvanični gradski Telegram kanal upozorio stanovnike pogođenog okruga da drže prozore zatvorenim.

The first oil rain has begun in Moscow pic.twitter.com/gLGOY7XRKs — Visegrád 24 (@visegrad24) June 18, 2026

Porodicama sa djecom, starijim osobama i astmatičarima je savjetovano da odmah napuste područje.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je skoro 1.000 dronova i četiri ukrajinske krstareće rakete presretnuto i uništeno širom zemlje za 24 sata. Na jugu Rostovske oblasti pogođeno je skladište nafte, pri čemu je jedna osoba poginula.