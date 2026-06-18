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Crna kiša prekrila mnoge dijelove Moskve

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 23:31

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Црна киша у Москви
Foto: Screenshot / X

Nakon najvećeg napada ukrajinskih dronova od početka sukoba, u kojem je skoro 200 dronova ispaljeno na Moskvu, dijelovi ruske prijestonice bili su prekriveni crnom, masnom kišom.

Gusti stubovi dima dizali su se visoko u nebo iz pogođene rafinerije nafte, a 17 ljudi je ranjeno u Moskovskoj oblasti, rekao je lokalni guverner Andrej Vorobjov, piše "BBC".

Stanovnici jugoistoka Moskovske oblasti rekli su da je kiša ostavila "neprijatne crne mrlje" na njihovoj odjeći.

Moskovske vlasti su negirale da je u pitanju "kiša od nafte", ali je zvanični gradski Telegram kanal upozorio stanovnike pogođenog okruga da drže prozore zatvorenim.

Porodicama sa djecom, starijim osobama i astmatičarima je savjetovano da odmah napuste područje.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je skoro 1.000 dronova i četiri ukrajinske krstareće rakete presretnuto i uništeno širom zemlje za 24 sata. Na jugu Rostovske oblasti pogođeno je skladište nafte, pri čemu je jedna osoba poginula.

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Crna kiša

Crna kiša Moskva

Rusija

Moskva

Ukrajina

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