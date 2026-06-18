Crna kiša prekrila mnoge dijelove Moskve

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Nakon najvećeg napada ukrajinskih dronova od početka sukoba, u kojem je skoro 200 dronova ispaljeno na Moskvu, dijelovi ruske prijestonice bili su prekriveni crnom, masnom kišom.
Gusti stubovi dima dizali su se visoko u nebo iz pogođene rafinerije nafte, a 17 ljudi je ranjeno u Moskovskoj oblasti, rekao je lokalni guverner Andrej Vorobjov, piše "BBC".
Black Smoke Blankets Moscow After Refinery Fire Following Drone Strikes — Washington Eye (@washington_EY) June 18, 2026
Thick smoke reportedly spread across Moscow after a major fire at an oil refinery linked to recent Ukrainian drone strikes, with unverified reports from parts of the city and surrounding suburbs describing… pic.twitter.com/kfhBpsW0BH
Stanovnici jugoistoka Moskovske oblasti rekli su da je kiša ostavila "neprijatne crne mrlje" na njihovoj odjeći.
Moskovske vlasti su negirale da je u pitanju "kiša od nafte", ali je zvanični gradski Telegram kanal upozorio stanovnike pogođenog okruga da drže prozore zatvorenim.
The first oil rain has begun in Moscow pic.twitter.com/gLGOY7XRKs— Visegrád 24 (@visegrad24) June 18, 2026
Porodicama sa djecom, starijim osobama i astmatičarima je savjetovano da odmah napuste područje.
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je skoro 1.000 dronova i četiri ukrajinske krstareće rakete presretnuto i uništeno širom zemlje za 24 sata. Na jugu Rostovske oblasti pogođeno je skladište nafte, pri čemu je jedna osoba poginula.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
23
31
23
25
22
57
22
54
22
40
Trenutno na programu