Evropska država pod uzbunom zbog toplotnog talasa

Francuska meteorološka služba proglasila je narandžastu uzbunu u većem dijelu zemlje zbog toplotnog talasa koji je počeo danas, a tokom kojeg se očekuje temperatura vazduha od 40 stepeni Celzijusovih.

Prema izvještajima, 26 departmana već je pod upozorenjem. Od sutra će, prema prognozi, gotovo cijela teritorija Francuske biti zahvaćena ekstremnim vrućinama, prenosi BFMTV.

Vatrogasno-spasilačka služba je saopštila da je tridesetogodišnji muškarac preminuo na atletskoj stazi u Ermonu, u departmanu Val d'Oaz.

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Meteo-Frans navodi da bi u centralnim dijelovima zemlje temperatura mogla da dostigne 40 stepeni Celzijusovih, što bi bio rekord za jun.

Pored toga, još 55 departmana je pod žutim upozorenjem na grmljavinu i visoku temperaturu.

Meteo-Frans je upozorio da će toplotni talas biti široko rasprostranjen tokom vikenda, sa temperatrom između 34 i 38 stepeni od jugozapada do sjeveroistoka zemlje, uključujući Pariz.

Meteorolozi procjenjuju da bi toplotni talas mogao da potraje najmanje do početka sljedeće sedmice.

(SRNA)