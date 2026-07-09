Godišnjica Nevesinjske puške: Simbol borbe za slobodu

Upravo u Krekovima, ispisana je jedna od najslavnijih stranica srpske istorije. Jer kada je pukla Nevesinjska puška bio je to prvi znak ustanka koji je pokrenuo talas oslobodilačkih borbi i koji je mijenjao kartu Evrope.

Potomci onih koji su prvi stali pred tursku silu i danas ponosno čuvaju uspomenu na svoje slavne pretke. Ponosna je praunuka harambaše Pera Tunguza.

"Taj pucanj Perove puške na turski karavan označio je ne samo napad to je bio krik porobljenog Srpsko naroda koji je ustao da kida lance iako slabo naoružan nemogavši više da trpi zulume i ugnjetavanja", rekla je Nataša Gligorić, potomak.

Zato su hrabrost i junaštvo dva epiteta koja se vezuju za Nevesinje. I to je ono što se s ponosom slavi u ovom kraju.

"Bilo je fino vidjeti koliko je naroda došlo, ja mislim da su nam uzalud godišnjice ako narod ne dolazi ovdje. Danas je ovdje bilo preko 300 ljudi iz svih hercegovačkih gradova", rekao je Milenko Avdalović, načelnik Nevesinja.

Stigli su i čelnici Republike Srpske pa poručili da Srbi nisu dozvoli da nestanu ni tih teških godina niti će ikada. Sloboda je skupo plaćena.

"Zato plaćamo najveće žrtve, najbolji nisu među nama. Zato sam danas kada sam došao u Nevesinje prvo obišao spomen sobu, našim saborcima našim junacima", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

"Hercegovački ustanak, Nevesinjska puška su bili iskra kojim smo se i vodili u poslednjem Odbrambeno-otadžbinskom ratu i sigurno ono što je počelo hercegovačkim ustanko okončano je ovim ratom", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Ljudi koji su donosili slobodu nikada ne smiju biti zaboraviti današnja je poruka Željke Cvijanović iz nevesinjskih Krekova. Ovi heroji su iza sebe ostavili slobodu, i danas su uzor da se djela moraju ostavljati za buduće naraštaje, poručuje Cvijanović.

"Ovo što radimo danas ne radimo za sadašnjost radimo za budućnost, radimo za one koji će doći poslije nas da bi oni bili sigurni i statusnom i ekonomskom smislu", rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

Nevesinjska puška pucala je tri puta, prvi pucanj je promijenio kartu Evrope ali se sloboda nije mnogo zadržala zato je puška ponovo opalila u januaru 1882. a treći put je pukla 1941. Na spomen obilježju u selu Krekovi danas je služen parastos, položeni vijenici i zapaljene svijeće.