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"Vlada u sjeni" dobija mandatara, Blanuša predložio Stanivukovića

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 18:24

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Драшко Станивуковић ПСС и Бранко Блануша СДС
Foto: ATV

SDS je prošle godine započeo projekat simulacije vlasti, odnosno "vlade u sjeni". Alternativnoj realnosti pridružio se i Narodni front na čelu sa Jelenom Trivić, a sada je izvjesno da će "vlada" dobiti i mandatara - Draška Stanivukovića. Njega će iz zahvalnosti predložiti predsjednik iz sjene i više puta potvrđeni kandidat, Branko Blanuša.

Blanuša je na svom Instagram profilu saopštio da SDS i on smatraju da su PSS i Draško Stanivuković odgovornim povlačenjem u kandidatskoj trci za predsjednika Republike Srpske zaslužili najteži i najodgovorniji posao, a to je formiranje Vlade.

Ovim potezom opozicija nastavlja dobro utabanom stazom izborne kampanje sa raspodjelom funkcija bez osvojene vlasti. Mjesecima se unazad nameće narativ da je pozicija predsjednika Republike Srpske ključ za opoziciju jer predsjednik predlaže mandatara. Što je djelimično tačno. Predsjednik Republike predlaže mandatara, ali predsjednik Vlade postaje onaj ko ima većinu u Skupštini. Za tu većinu bez Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića opoziciji treba 200.000 glasova.

Narodni front podržao "vladu", ne i mandatara

Jelena Trivić je nakon pokretanja projekta "vlade u sjeni" ponudila sedam kandidata iz Narodnog fronta, među kojima je i sama. Iako se nikada javno nije oglasila po pitanju mandatara, lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović je izjavio da je Trivić poslije prvog sastanka opozicije zatražila poziciju predsjednika Vlade.

Narodni front je javno podržao svaki dogovor SDS-a i PSS-a oko raspodjele kandidatura na predstojećim izborima, ali ne i raspodjelu funkcija. Ukoliko su istinite tvrdnje Vukanovića da je Jelena Trivić zatražila funkciju predsjednika Vlade, ovim potezom je Blanuša eliminisao još jednu stranku iz opozicionog bloka.

Matematička većina

Na opštim izborima održanim 2022. godine SNSD i stranke okupljene oko njih su osvojili oko 393.000 glasova. SDS i PDP zajedno imaju 161.000 glasova, dok je Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića osvojila 31.000 glasova.

Nakon teških riječi koje je Vukanović uputio SDS-u i PSS-u, uz kandidaturu Marinka Božovića za srpskog člana Predsjedništva BiH, male su šanse da bi lider Liste za pravdu i red podržao Stanivukovića za mandatara. Bez biračkog tijela Liste za pravdu i red, PSS i SDS bi trebalo da prikupe preko 200.000 glasova kako bi prijedlog Branka Blanuše izašao iz sjene i postao realnost.

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Draško Stanivuković

Branko Blanuša

Predsjednik Vlade

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