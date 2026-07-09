Vipotnik: Nema tolerancije za veličanje zločinačke ideologije

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Republika Srpska je današnjom raspravom u Narodnoj skupštini i usvajanjem Zakona o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti potvrdila da nema tolerancije za simbole koji veličaju zločinačke ideologije i vrijeđaju istorijsko sjećanje i nacionalno dostojanstvo srpskog naroda i drugih građana, izjavio je Srni ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik.

"Usvajanjem ovog zakona štitimo dostojanstvo žrtava i jasno odbacujemo svaku glorifikaciju Nezavisne Države Hrvatske /NDH/, ustaške, nacističke i fašističke ideologije",naglasio je Vipotnik. Narodna skupština usvojila je danas Zakon o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, kojim je regulisano uklanjanje spomenika i simbola koji promovišu i veličaju ideologiju NDH i ustašku nacističku i fašističku ideologiju, te vrijeđaju vjerske, moralne i nacionalne osjećaje srpskog naroda i drugih građana.

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