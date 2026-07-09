Najavljeno okupljanje ispred Predsjedništva BiH: "Ako budžet ne bude usvojen, radikalizovaćemo naše proteste"

Hitna sjednica Predsjedništva BiH i usvajanje budžeta zahtjevi su sindikata koji najavljuju proteste ukoliko Budžet institucija BiH za 2026. godinu ne bude usvojen, poručio je za ATV predsjednik Sindikata Granične policije BiH Dragan Matović.

Predsjedništvo BiH je odbilo prijedlog budžeta BiH za 2026. Za je glasala srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, protiv je bio Željko Komšić, dok je Denis Bećirović bio suzdržan. Sporno je pitanje sredstava za BHRT.

"Mi smo na posljednjim sjednicama Upravnog odbora i Sindikata Granične policije i Saveza sindikata policijskih organa donijeli zajedničku odluku vezano za odluku za proteste ispred Predsjedništva BiH zbog neusvajanja budžeta. Prema informacijama kojima mi raspolažemo, odbijen je zbog, navodno, nepostojanja sredstava unutar budžeta predviđenih za BHRT. Vidjeli smo da su na posljednjoj sjednici Savjeta ministara pojedini članovi i predsjedavajuća dali izjavu da su sredstva za BHRT obezbijeđena i da se budžet nalazi na Predsjedništvu koje bi trebalo da ga usvoji i pošalje dalje u proceduru. Mi kao sindikati, neka shvate ovo ozbiljno, tražimo što hitniju sjednicu Predsjedništva BiH sa dominantnom tačkom dnevnog reda - budžet institucija BiH za 2026. godinu, jer vremena više nemamo", kaže Matović za ATV.

Oni koji odbiju prijedlog budžeta, neka budu spremni da snose sve pravne i političke posljedice, jasan je Matović i dodaje da je apsurd da početkom jula pričamo o budžetu za 2026. godinu koji je trebalo da bude usvojen krajem 2025. godine.

Za 13. jula je zakazan sastanak reprezentativnih sindikata na kojem će biti razmatrana kompletna situacija nastala zbog neusvajanja budžeta. Iza ovog pitanja ne stoje brojke na papiru, već više od 23.000 zaposlenih.

"Ako budžet ne bude usvojen, mi ćemo radikalizovati naše proteste na način na koji nam zakon dozvoljava. Ne želimo da budemo taoci političkih prepucavanja. Mi tražimo samo ono što nam zakonski pripada, ovo je kap koja je prelila čašu. Nemamo vremena za gubljenje", rekao je Matović.

On ističe i da je vrijeme izgovora isteklo i da ne prihvataju nova opravdanja.

"Nama se osnovica računa iz 2025. godine iako bi trebalo da počne da se primjenjuje od 1. januara 2026. godinu. Osnovica za 2025. godinu je 631, za 2026. godinu je 691 KM. Imali smo priliku da na posljednjoj sjednici Doma naroda budu usvojene Izmjene i dopune Zakona o platama i naknadi u institucijama BiH, međutim i to čeka budžet. Budžet čeka i topli obrok i sva davanja koja su predviđena našim platama. Ne želimo biti taoci bilo čijeg političkog prepucavanja. Ako Predsjedništvo BiH na prvoj narednoj sjednici ne usvoji budžet, neka budu spremni na posljedice", jasan je Matović.