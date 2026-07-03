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Pred odbornicima same nule: "Rebalans se ne usvaja bez prijedloga građana"

Autor:

Marija Milanović
03.07.2026 12:01

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одборник СНСД-а у Скупштини Града Бањалука
Foto: ATV

Odbornik SNSD-a Nenad Talić na današnjoj sjednici Grada Banjaluka kazao je da se pred odbornicima ne nalazi Nacrt rebalansa budžeta i da se pomenuti dokument ne može raditi bez prijedloga građana.

„Građani nisu imali priliku da vide ovaj Prijedlog rebalansa budžeta, ovo nije Rebalans budžeta. Ovdje je pet kredita, a koje je ova Skupština podržala i usvojila i ja molim sve sugrađane i ekonomiste iz ovog grada koji žele da vide ovaj dokument, a koji vjerujem da ima na sajtu grada, ovdje sve nule. Nula, nula, nula... Na 100 strana je nula, nema ništa, ne postoji“, rekao je odbornik SNSD-a Nenad Talić.

Grad ima pet raspoloživih kredita, kako je rekao Talić, koji se mogu raditi i bez usvajanja Rebalansa budžeta.

„Ako se želio praviti rebalans i raditi na takav način, dajte onda da se informišu građani, da daju prijedlog, da mjesne zajednice daju prijedlog. Dajte da gradska preduzeća i ustanove daju prijedloge. Onda se napravi jedan dokument i kaže se to je rebalans budžeta, nacrt rebalansa budžeta. A ne, predloženo je i usvojeno da se rasi javna garaža 10 miliona, predložili ste i usvojili smo, evo podržaćemo vjerovatno i rekonstrukciju toplovodne mreže, a to je već stavljeno u nacrt. Podržali smo da se ide milion KM kredita za dječija igrališta, amandman dali i podržali za Kuljansku ulicu ulicu da se ide dodatno, a evo vi ste stavili da ide i Park Petar Kočić, koji nije još prošao Skupštinu. I to su pet stvari koje su stavljene u ovom Nacrtu“, rekao je Talić.

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Tagovi :

Nenad Talić

Skupština grada Banjaluka

sjednica

rebalans budžeta

Komentari (1)

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