Banjalučani bez vode i u julu

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je danas da se nada da će stabilno vodosnabdijevanje banjalučkih naselja biti obezbijeđeno do sredine avgusta.

Stanivuković tvrdi da je uzrok nestašice vode kombinacija više faktora, među kojima su visoke temperature, povećana potrošnja vode, ali i prekidi u isporuci električne energije.

"Vjerujemo da ćemo sredinom avgusta završiti sve radove i obezbijediti stabilno vodosnabdijevanje tokom ljeta, ali i u narednom periodu", rekao je Stanivuković tokom aktuelnog časa na sjednici Skupštine grada Banjaluka.

Podsjećanja radi, Banjalučani, a posebno oni u prigradskim naseljima dolaskom ljeta vode borbu sa nestašicom vode, a prema najavama gradonačelnika ovaj problem neće biti riješen ni tokom ovog mjeseca.

I dok meteorolozi najavljuju povećanje temperatura, veliki broj Banjalučana moraće tražiti alternative i snalaziti se kako znaju i umiju s obzirom da nadležni ni pored njihovih mnogobrojnih apela problem hitno neće riješiti.

Dok se Banjalučani budu borili za kap vode, nadležni će raditi na estetskim projektima - riva, šetalište, "pump track" staza, a koji su prioritetniji od rješavanja osnovnih uslova za život, kao što je voda.