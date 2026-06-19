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Vlasnica zoološkog vrta skočila među 15 krokodila da spasi dječaka

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ATV redakcija
19.06.2026 15:19

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Крокодил плива у води.
Foto: Pexels/Simon Hurry

Pravi horor dogodio se u porodičnom zoološkom vrtu, gdje je dječak preživio nevjerovatan napad nakon što je bačen sa visine od 4,5 metara pravo u nastambu u kojoj se nalazi najmanje 15 krokodila i aligatora.

Za ovaj zločin osumnjičen je tridesetogodišnji muškarac iz Norfolka, koji je, kako se vjeruje, potpuno nepoznat dječaku. Muškarac, za kojeg je navedeno da ima mentalnih poteškoća, u trenutku incidenta nalazio se na organizovanom izletu, a u jednom trenutku otrgnuo se od svojih skrbnika i počinio ovaj stravičan čin.

Posebnu pažnju javnosti privukla je reakcija Trejsi Džonson, suvlasnice zoološkog vrta. Prema riječima svjedoka i mještana, ona je bez ikakvog oklijevanja skočila u nastambu kako bi spasila dijete, rizikujući sopstveni život prije nego što bi gmazovi mogli da ga dokrajče.

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Kris Njuman, stručnjak za gmazove i ravnatelj Nacionalnog centra za dobrobit gmazova, koji godinama sarađuje sa ovim zoološkim vrtom, istakao je da ga njena hrabrost nije iznenadila.

„Poznavajući Trejsi, upravo bih to očekivao od nje. Ona je iznimno hrabra i odlučna žena. To je bio nevjerovatno herojski čin“, rekao je Njuman.

„Nije moguće pasti slučajno“

Dječak je, prema navodima svjedoka, promatrao gmazove sa povišene platforme kada je, prema tvrdnjama stručnjaka, na silu gurnut. Njuman je izričit da je sigurnosni sistem nastambe previše stabilan da bi neko mogao slučajno da padne.

„Nije moguće jednostavno pasti u ograđeni prostor. Morali biste biti bačeni“, pojasnio je Njuman. On smatra da su dječakove povrede – prelomi ruke i zdjelice – najvjerovatnije posljedica pada na betonsku podlogu, ali je potvrđeno da ga je najmanje jedan krokodil napao.

Haos i suze na licu mjesta

Mještani koji su se zatekli u blizini opisuju haotične scene. Sirene hitne pomoći i zvuk helikoptera parali su nebo iznad zoološkog vrta. Svjedoci su ispričali da su zaposlenici, nakon što su izvukli dječaka, bili u potpunom šoku, grleći se i plačući dok su hitne službe pružale pomoć povrijeđenom djetetu.

Osumnjičeni muškarac je odmah uhapšen zbog sumnje na pokušaj ubistva, ali je policija u petak saopštila da je pušten uz kauciju do 18. septembra, nakon što je procijenjeno da u ovom trenutku nije sposoban za ispitivanje.

Dječak se nalazi u bolnici u Kembridžu, gdje je pod stalnim ljekarskim nadzorom. Policija Kembridžšira nastavlja intenzivnu istragu i moli javnost da ne nagađa o detaljima dok se ne utvrde sve činjenice o ovom događaju koji je duboko potresao lokalnu zajednicu, prenosi Dnevnik.hr.

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Tagovi :

fizički napad

krokodil

spasavanje

istraga

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