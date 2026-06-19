Kir Starmer nepokolebljiv: "Ne odustajem od kandidature"

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je danas da će se kandidovati u bilo kakvoj trci za liderstvo, nakon što je njegov potencijalni rival Endi Bernam pobedio u Mejkerfildu na izborima za poslanika u donjem domu parlamenta, što mu otvara put da može da se kandiduje za mjesto vođe laburista i šefa britanske vlade.

Starmer je novinarima rekao da ne misli da bi izazov za lidera bio dobar za zemlju, ali je dodao da ako bude takmičenja, on će se svakako kandidovati, prenio je Rojters.

"Više puta sam rekao da neću odustati od toga", istakao je Starmer.

Laburistički gradonačelnik Mančestera, Endi Bernam, otvorio je put ka svrgavanju premijera Kira Starmera nakon što je osvojio mjesto u parlamentu na severu Engleske, a što bi moglo da uvede novi talas političke nestabilnosti u Britaniji, navodi agencija.

Bernam, poznat po nadimku "Kralj sjevera", pobedio je na izborima u Mejkerfildu na sjeverozapadu Engleske, osvojivši 54,8 posto glasova, dok je kandidat populističke Reformističke stranke Najdžela Faraža bio drugi sa 34,5 odsto podrške birača.

Bernamova pobeda na možda najznačajnijim lokalnim izborima u više od šest decenija znači da će on sada moći da pokrene, ili učestvuje u izborima da zameni Starmera, čiji rejting popularnosti je jedan od najgorih kada se radi o bilo kom britanskom lideru, navodi Reuters.

U svom pobjedničkom govoru, Bernam je rekao da bi rezultat u Mejkerfildu mogao da bude "prekretnica" za britansku politiku i poručio svojoj stranci da je ovo posljednja šansa za promjenu pravca.

"Moramo to da čujemo, moramo da delujemo i uradimo to kako treba", rekao je on, dodajući da neće biti druge šanse.

Starmer, koji je rekao da će se boriti, brzo je čestitao Bernamu na mreži X.

(Telegraf)