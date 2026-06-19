Krupa na Uni: Zaposlenima u opštinskoj upravi isplaćena plata za mart

Vršilac dužnosti zamjenika načelnika Krupe na Uni Đuro Babić rekao je Srni da su iz budžetskih sredstava isplaćene plate za mart zaposlenima u Opštinskoj upravi Krupa na Uni, odborničke naknade, te naknade članovima Opštinske izborne komisije.

Babić je rekao da su isplaćena socijalna davanja za mart i april.

On očekuje da će institucije Republike Srpske pomoći u prevazilaženju teškog finansijskog stanja u ovoj lokalnoj zajednici.

Babić je prilikom preuzimanja dužnosti 12. juna rekao da su, prema evidencijama, dugovanja opštine iznosila 339.277 KM.

Gradovi i opštine Prihvaćena neopoziva ostavka Gojka Kličkovića

On je za vršioca dužnosti zamjenika načelnika imenovan na sjednici lokalnog parlamenta 9. juna, nakon što je načelnik Gojko Kličković podnio ostavku, a Skupština opštine opozvala njegovog zamjenika Miroslava Radakovića.

Zaposleni u Opštinskoj upravi bili su u trodnevnom štrajku upozorenja od 8. juna, tražeći da se plata za mart i april isplati do 15. juna, a plata za maj do 25. juna