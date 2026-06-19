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U nedjelju radnici „Elektro-Bijeljine“ radiće godišnji remont

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 10:51

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Електро Бијељина
Foto: Ustupljena fotografija

U nedelju 21. juna 2026. godine radnici „Elektro-Bijeljine“ radiće godišnji remont TS 35/10 kV “Bijeljina II”, zbog čega će u vremenu od 8 do 16 časova bez električne energije biti oko 4 000 korisnika

Godišnji remont biće urađen i na sledećim 10 kV dalekovodima: - “D. Tucovića”, - “Kruševlje”, - “Srednjoškolski centar”, - “Novo Selo”, - “Gojsovac” i -“Gojsovac 2 .Električnu energiju u nedelju u pomenutom terminu neće imati korisnici u ulicama: Račanska, Komitska, Beogradska, Dimitrija Tucovića, Živojina Mišića i pripadajućim sporednim ulicama, kao i u naseljima „Pet jezera“,“Kruševlje” i „Banderuše“.

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Bez električne energije od 8 do 16 časova biće i korisnici u naseljenim mjestima Novo Selo, Gojsovac, Dijelovi, naselja Kućišta i Drina plaža u Popovima, kao i Pavlovića put. Molimo cijenjene korisnike za razumijevanje u vezi pomenutih radova i zastoja u isporuci električne energije. Detaljan spisak ulica možete videti na našem sajtu www.elektrobijeljina.com

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Elektro-Bijeljina

Struja

Radnici

remont

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