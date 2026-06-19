Horor u Hrvatskoj: Roditelji zakopavali djecu u dvorištu

Dvoje hrvatskih državljana, 40-godišnjak i 35-godišnjakinja, nepravosnažno je na Županijskom sudu u Varaždinu osuđeno zbog teških povreda djetetovih prava.

Za krivična djela koja su za dvoje od troje djece prouzrokovala smrt, svakome je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 17 godina.

Podsjetimo, u jesen 2024. u Ljublju Kalničkom kod Novog Marofa pronađena su tijela dvije bebe, koje su bile zakopane u dvorištu porodične kuće. Treće dijete, koje ima četiri godine, zbrinuo je Centar za socijalni rad.

Krivi po svim tačkama optužnice

Sud je danas, nakon završene rasprave, objavio presudu kojom su optuženi proglašeni krivim za sva tri krivična djela koja su im se stavljala na teret.

Prema optužnici Županijskog državnog tužilaštva u Varaždinu, oni su od jula 2020. do decembra 2024. u mjestu kraj Novog Marofa počinili krivična djela povrede djetetovih prava na štetu troje djece.

Oboje optuženih ostaju u istražnom zatvoru, koji im je presudom produžen. Presuda je nepravosnažna, što znači da stranke u postupku imaju pravo na žalbu.

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Podsjetimo, ubrzo nakon što su pronađena tijela dvije bebe u dobi od oko godinu dana u dvorištu porodične kuće na području Ljublja Kalničkog kod Varaždina, pojavila se informacija da su roditelji djece pripadnici pokreta mesijanski židovi, koju niko nije demantovao.

Roditelji živjeli izolovano, nisu priznavali državu i zakone

Roditelji su uhapšeni, a policija ih je krivično prijavila za grubo zanemarivanje. Treće dijete, koje su takođe zanemarivali, zbrinuo je Centar za socijalni rad.

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović rekao je tada da su porodi očigledno izvršeni samostalno kod kuće te da nije izvršen upis djece u registre i matice. Nije se uopšte raspolagalo informacijama o postojanju te djece.

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Porodica je živjela izolovano. Otac se, prema riječima mještanina, znao prošetati po selu u dugoj crnoj haljini. Kazao je da je nosio i dugu bradu. Poznanik muškarca je rekao da je on prije nekoliko godina postao član vjerske sekte, gdje je i upoznao svoju partnerku, te da su se vjenčali prema obredu koji propisuje sekta.

Navodno nije priznavao državu i zakone, a OIB je smatrao "žigom zvijeri". Poznanik smatra da muškarac nije vidio ništa loše u smrti djece jer je vjerovao da je to "prirodni tok stvari" i "Božja volja".

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Pretpostavlja se da su bebe umrle od posljedica grubog zanemarivanja, za šta je propisana zatvorska kazna od 3 do 15 godina, ali sud je ipak donio kaznu od 17 godina zatvora za oba roditelja, s obzirom na dvostruki smrtni slučaj.

Otac iz Splita, koji je s nevjenčanom suprugom živio u Ljublju Kalničkom kod Varaždina, gdje su zakopali svoje dvije bebe koje su umrle jer su ih grubo zanemarivali, sarađivao je s "Organizacijom Odbrane Zdravlja". Internet stranice spomenute "organizacije" pune su kontroverznih savjeta kako potpuno izliječiti najteže bolesti "prirodnim liječenjem".

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Takođe, svojim čitaocima objašnjavaju zašto je nošenje brade zdravo, te tvrde da ona štiti od sunčevih zraka i virusnih i bakterijskih infekcija. Dodaju da brada poboljšava samopouzdanje muškarca i doprinosi plodnosti.

Osim tih estetsko-zdravstvenih savjeta, "Organizacija Odbrane Zdravlja" objašnjava i povezanost biblijskih praznika s razvojem djeteta u majčinoj utrobi, piše "Indeks".