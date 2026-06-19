Strašna tragedija na Jadranu: Utopile se dvije djevojčice

Velika tragedija se desila na plaži Tale, pored mjesta Leže u Albaniji, gdje su dvije maloljetne djevojčice izgubile život nakon što su se udavile u moru.

Prema preliminarnim informacijama, žrtve, starosti 11 i 13 godina, nalazile su se u dijelu plaže bez nadzora, bez prisustva obezbjeđenja ili spasilaca.

Sumnja se da su ušle u vodu i da nisu mogle da izađu.

Njihova tijela su izvučena iz mora i poslata su u mrtvačnicu Regionalne bolnice Leža na dalje postupanje.

U međuvremenu, policija je stigla na lice mjesta kako bi se u potpunosti razjasnili uzroci i okolnosti ovog tragičnog događaja, prenosi "Indeks onlajn".