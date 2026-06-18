Protiv državnjanina BiH podignuta optužnica zbog krijumčarenja migranata

Autor:ATV redakcija
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Županijsko državno tužilaštvo u Sisku podiglo je optužnicu protiv 33-godišnjeg državljanina BiH koja ga tereti da je učestvovao u krijumčarenju migranata koje je završilo smrću jednog lica.
Iz Državnog tužilaštva Hrvatske saopšteno je da je optuženi učestvovao u krijumčarenju migranata preko rijeke Une na području Hrvatske Kostajnice u februaru ove godine, po prethodnom dogovoru i uputstvima organizatora krijumčarenja.
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U optužnici se navodi da je optuženi s još jednom osobom na obali Une na području BiH ukrcao pet kineskih državljana u čamac kako bi ih ilegalno preveo u Hrvatsku.
Napominje se da je vodostaj rijeke u to vrijeme bio visok i da je na snazi bilo stanje pripravnosti za odbranu od poplave, ali da je, uprkos tome, optuženi povezao migrante preko nabujale rijeke, te je voda prodrla u plovilo i ono se prevrnulo.
Sve su osobe pale u hladnu vodu, pri čemu se jedan strani državljanin utopio. Dvojica migranata uspjela su doplivati do hrvatske obale, dok su dva strana državljanina i druga nepoznata osoba koja je upravljala čamcem nestali.
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Optuženom za teško krivično djelo protiv opšte bezbjednosti i za protivzakonito prebacivanje ljudi preko granice produžen je istražni zatvor.
(SRNA)
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