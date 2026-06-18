Nestalo dijete na Dravi

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Na rijeci Dravi u Selnici Podravskoj večeras je nestalo dijete, a u toku je policijska potraga.

Kako je saopštila Policijska uprava koprivničko-križevačka, dojava o nestanku zaprimljena je u 20:39. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom. (Indeks)

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