Nestalo dijete na Dravi

Autor:ATV redakcija
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Na rijeci Dravi u Selnici Podravskoj večeras je nestalo dijete, a u toku je policijska potraga.
Kako je saopštila Policijska uprava koprivničko-križevačka, dojava o nestanku zaprimljena je u 20:39. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom.
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