Kolumbija pobjedom započela Mundijal, Uzbekistan pružio dobru partiju

Fudbaleri Kolumbije pobijedili su Uzbekistan rezultatom 3:1 u posljednjem meču prvog kola Grupe K na Svetskom prvenstvu i tako opravdali ulogu favorita protiv selekcije koja prvi put nastupa na mundijalskoj sceni.

Tokom većeg dijela prvog poluvremena gledana je čvrsta i taktički disciplinovana utakmica sa malo prilika.

Kolumbija je imala više loptu u posjedu, ali je teško pronalazila put do dobro organizovane odbrane Uzbekistana.

Najbolju šansu propustio je Luis Dijaz, koji je u 33. minutu pogodio stativu.

Igrači Kolumbije slave treći pogodak

Ipak, inicijativa Južnoamerikanaca isplatila se četiri minuta prije odlaska na odmor.

Džeferson Lerma je odlično pronašao Danijela Munjoza, a desni bek Kolumbije je majstorskim volej udarcem savladao Utkira Jusupova za vođstvo na poluvremenu.

Uzbekistan je u nastavku zaigrao znatno ofanzivnije i nagrada je stigla u 60. minutu. Eldor Šomurodov je poslije prodora sa desne strane uputio atraktivan udarac iz okreta, golman Kolumbije nije uspeo dobro da reaguje, a na odbijenu loptu najbrže je stigao Abosbek Fajzulajev i glavom je poslao u mrežu za izjednačenje.

Radost azijske selekcije trajala je svega pet minuta. Kolumbijci su iskoristili grešku rivala na sredini terena, a Luis Dijaz je posle kontranapada preciznim udarcem sa ivice kaznenog prostora ponovo donio prednost svom timu.

Do kraja susreta Uzbekistan je pokušavao da stigne do novog izjednačenja i u nekoliko navrata ozbiljno zaprijetio, ali nije uspio da matira Vargasa.

Konačnih 3:1 postavio je rezervista Leandro Kampaz u devetom minutu nadoknade vremena, kada je poslije centaršuta Ernandeza glavom zatresao mrežu i otklonio sve dileme oko pobjednika.

Kolumbija je upisala važna tri boda na startu takmičenja i preuzela prvo mesto u grupi K, dok je Uzbekistan, uprkos porazu na svom istorijskom debiju na Svjetskom prvenstvu, ostavio dobar utisak i pokazao da može da bude nezgodan protivnik u nastavku turnira.

(RTS)