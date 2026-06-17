Livaković spašavao Hrvate, ali ga Englezi ''izbušili''

Reprezentacija Hrvatske poražena je na otvaranju Svjetskog prvenstva od Engleske rezultatom 4:2.

Iako je na golu imala sjajnog Dominika Livakovića, to je nije spasilo pa su bodovi pripali Englezima.

Rezultat bi vjerovatno bio mnogo veći da na golu nije stajao nestvarni Livaković koji je skidao neke nemoguće lopte.

Loše je počelo za Hrvate. Već u 12. minutu dosuđen je penal za reprezentaciju Engleske. Genijalni Livaković skida šut Kejna, ali sudija ponavlja kazneni udarac jer je hrvatski golman ranije izašao sa linije. Iz drugog pokušaja Kejn ipak pogađa za prednost.

00:11 Pogledajte nestvarne reakcije Livakovića Nerealne odbrane hrvatskog golmana

Fudbal Da li je ovaj čovjek zapravo čovjek: Pogledajte genijalnost Livakovića

Međutim, slavlje Tri lava nije dugo trajalo. Kao što to Vatreni inače rade, ekspresno se vraćaju u igru. Poslije fenomalne akcije Baturina trese mrežu protivnika za 1:1.

Svega šest minuta kasnije Engleska vraća prednost, i to ponovo Harija Kejna. Ovaj put nije sa bijele tačke već poslije kornera glavom.

Ipak, po navici, brzinom munje stiže izjednačenje.

Igrao se peti minut nadoknade prvog poluvremena kada Baturina pogađa za izjednačenje nakon još jedne sjajne akcije.

Na početku drugog poluvremena djelovalo je da je Hrvatska posustala što joj se obilo o glavu već nakon dva minuta. Engleska nije mogla bolje da otvori nastavak, Belingem je pobjegao po desnoj strani, prišao i iz kaznenog prostora pogodio dalji ugao Livakovićevog gola.

U nastavku, Engleska je vršila sve veći pritisak, ali je Hrvatska na golu imala čudotvorca koji je u više navrata pokazao pravu magiju.

Ipak, nije bio svemoćan i posustao je u 85. minutu. Poslije kontranapada, na asistenciju Sake, pogađa Rašford i stavlja tačku na ovaj meč.

Iako je primio četiri gola, hrvatski golman Dominik Livaković oduševio je svijet što možete pogledati na OVOM LINKU.