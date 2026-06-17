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Viralna objava: Ako Hrvatska danas pobijedi, niko u ovom kafiću neće platiti piće

Autor:

ATV
17.06.2026 19:09

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Хрватски фудбалери учествују на тренингу пред утакмицу Групе Л у фудбалу на Свјетском првенству против Енглеске, у уторак, 16. јуна 2026. године, у Даласу
Foto: AP Photo/Julio Cortez/Tanjug

Ako Hrvatska pobijedi – sve što se popije za vrijeme utakmice ide na račun kuće! Veliki ekran, dobra atmosfera i podrška Vatrenima – poručili su iz kafića na društvenim mrežama. Objava je postala viralna.

Kafe Bar Time u Novakima organizovao je zajedničko praćenje utakmice Hrvatska–Engleska, koja se u Arlingtonu održava u 22 sata po hrvatskom vremenu, a njihova najava da će sva popijena pića biti na račun kuće ako Vatreni pobijede postala je viralna.

Ekipa Večernjeg.hr. razgovarala je sa vlasnikom Nikolom Radovanićem koji je kazao kako je za goste priredio izvrsnu zabavu, a je i kako je oduševljen činjenicom da je objava kafića postala toliko popularna.

"Očekujem pobjedu Hrvatske, naravno, i spreman sam za potencijalni financijski gubitak. Obećati svima besplatnu cugu ako pobijedimo mi se činilo kao dobra ideja, pa sam to i učinio. Hrvatska do kraja!", rekao nam je Radovanić.

Dodao je i kako je za večerašnje gledanje kupio 30 navijačkih baklji, pripremio je i stolove. Sve je spremno, ukratko, za praćenje velikog fudbalskog spektakla.

"I za ranijih prvenstava smo nešto priredili. Okretali smo janjce, imali smo fešte. A ako prođemo dalje skupinu? Neću sad otkrivati, ali imam u planu nešto", otkrio je Radovanić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Hrvatska

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Hrvatska Engleska

Kafić

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