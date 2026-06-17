Masakr koji je potresao region: Peter brutalno pobio cijelu porodicu

Malo slovenačko mjesto Škocjan kraj Domžala prije šest godina potresao je jedan od najstrašnijih zločina u novijoj slovenačkoj istoriji. Mladić koji je važio za brižnog unuka pretvorio se u hladnokrvnog krvnika.

Peter Gaspeti, tada 24-godišnjak, u porodičnoj kući na stravičan način oduzeo je živote svojim najbližima 81-godišnjoj baki Martini, 74-godišnjem djedu Cirilu i 51-godišnjem, teško invalidnom stricu Zvonku.

Prema rekonstrukciji događaja, Peter Gaspeti je tog subotnjeg jutra 13. juna 2020. uzeo veliki mesarski nož i krenuo u svoj krvavi pohod, piše portal 24sata.hr.

Krvavi pohod

Prva žrtva bio je njegov stric Zvonko, invalid kojeg je prvo ubo u grudi. Nesrećni čovjek pokušao je da pobjegne, ali ga je Gaspeti sustigao, ponovo ga ubo, ovoga puta u vrat, a zatim ga nekoliko puta prerezao.

Horor se nastavio u kuhinji, gdje je na stolici odmarao njegov djed Ciril, pripremajući ručak. I njega je napao s leđa, divljački ga izbo u grudi prije nego što mu je prerezao vrat.

Posljednja žrtva bila je 81-godišnja baka Martina. Nju je pronašao kako sjedi na kauču u dnevnoj sobi. Napao ju je istom brutalnošću, zadavši joj smrtonosne rane nožem po vratu.

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Ali, tu se nije zaustavio. U činu koji je zgrozio čak i iskusne forenzičare i sudske vještake, svojoj baki je na butini urezao bizaran uzorak – mrežu plitkih rezovi koja je podsjećala na onu iz igre potopanja brodova.

Sudski medicinski vještak Tomaž Zupanc kasnije je na suđenju svjedočio o stravičnoj prirodi povreda. Sve žrtve su umirale polako i u teškim mukama. Djed i stric iskrvarili su do smrti, dok se baka ugušila u sopstvenoj krvi. Zupanc je naglasio da su povrede bile toliko teške da im ni najbrža medicinska intervencija ne bi mogla spasiti život.

Uviđaj koji je trajao sedam sati otkrio je stravičan prizor. Krv je bila svuda: na podovima, zidovima, kuhinjskim elementima i frižideru. Kućom su se protezali krvavi otisci bosih stopala, za koje je kasnije utvrđeno da pripadaju Peteru.

Jeziv poziv policiji

Dvadeset minuta nakon 11 sati, nakon što je počinio trostruko ubistvo, Gaspeti je sam pozvao policiju. Mirnim glasom je rekao:

"Sve sam ih ubio, jer mi ih je pun ku***. Neću više jeb*** ovdje da radim, dosta mi ih je svih", rekao je.

Kada je policajac pokušao da ga pita šta se dogodilo, Gaspeti je prekinuo vezu. Deset minuta kasnije, ponovo je pozvao, ovoga puta vidno iziritiran.

"Gdje ste sada, pi***? Poludjeću. Moram još i svoju porodicu da pobijem? Vi budale, svinje", vikao je prije nego što je opet prekinuo vezu.

Zbunjeni operater, ne znajući o čemu se radi, pozvao ga je nazad. Gaspeti se predstavio i na pitanje šta se događa odgovorio je jezivom nonšalancijom.

"Ništa, ništa, uživam. A vi? A, niste dobro razumjeli?", rekao je uz dubok uzdah, a zatim podrugljivo dodao:

"Dođite da pogledate. Nešto krvi je po podu. Moja nije."

Kada su prvi policajci stigli na imanje, zatekli su ga kako stoji sa krvavim nožem u ruci. Nakon što su ga pozvali da baci oružje, počeo je da se trese, ispustio je nož i mirno se predao. Bio je bos i nije pružao nikakav otpor. Nakon poziva policiji, potpuno je ućutao, komunicirajući sa kriminalistima samo klimanjem glavom.

Čudno ponašanje na suđenju

Tokom cijelog sudskog procesa, Peter Gaspeti je djelovao potpuno nezainteresovano i odsutno, kao da se suđenje za trostruko ubistvo dešava nekom drugom.

Nije pokazivao emocije, čak ni dok su u sudnici puštani snimci njegovih stravičnih poziva policiji ili dok je medicinski vještak detaljno opisivao povrede koje je nanio svojim žrtvama. Okovan u teške lance, samo bi povremeno spustio pogled.