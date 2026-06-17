Skandalozna LGBT predstava za djecu u Hrvatskoj

Festivala uličnih čarobnjaka u Taru i Vabrigi u Istri, izazvala je reakcije dijela publike i javnosti zbog scena koje su roditelji i posjetioci ocijenili neprimjerenima za djecu i porodično okruženje.

Nikola Grmoja iz Mosta oštro je komentarisao predstavu, rekavši da je festival "skandalozan, degutantan i izopačen", te najavio da će tražiti reakciju vlasti i pravobraniteljke za djecu.

"Vidjele su se simulacije seksualnih radnji i vještačka polna pomagala"

"Ovo nisu snimci ni za 18+! Skandalozno, degutantno, izopačeno… I ako mislite da pretjerujemo, pogledajte šta hrvatski građani finansiraju javnim novcem i kakve scene se djeci u Istri prikazuju pod plaštom 'dječje predstave'", napisao je Grmoja na Fejsbuku.

"Skandalozni snimci stižu iz Istre. U okviru uličnog festivala, koji je finansirala TZ Tar-Vabriga, prikazana je predstava koja je promovisana kao predstava za porodicu, a na njoj su se mogle vidjeti simulacije seksualnih radnji, vještačka polna pomagala i različiti sadržaji potpuno neprimjereni djeci koja su prisustvovala predstavi i koja su bila pozvana na nju. Postavljam jednostavno pitanje: zašto se ovakvi sadržaji finansiraju javnim novcem?", pitao se Grmoja u objavi na Fejsbuku.

Nakon što su se na društvenim mrežama i u medijima pojavili snimci izvedbe, te kritike na račun sadržaja predstave "Piti Peta Hofen šou" (Piti Peta Hofen Show), direktor Turističke zajednice Opštine Tar-Vabriga Sanja Žužić uputila je javno izvinjenje posjetiocima.

Šefica TZ-a: Dio sadržaja nije bio primjeren djeci

U saopštenju je navela da razumije negodovanje dijela publike, te da smatra kako pojedini dijelovi predstave nisu bili prikladni za manifestaciju koju u velikom broju posjećuju djeca i njihove porodice.

"Turistička zajednica nije organizator festivala niti učestvuje u odabiru izvođača i programa"

Turistička zajednica Opštine Tar-Vabriga dugi niz godina podržava ovaj festival jer vjerujemo u važnost kulture, umjetnosti i sadržaja koji obogaćuju život naše zajednice i turističku ponudu destinacije. Tokom svih proteklih godina festival je uživao ugled kvalitetne i odgovorno vođene manifestacije, te nikada nije bilo razloga dovoditi u pitanje primjerenost programa koji se predstavlja publici.

Važno je naglasiti kako Turistička zajednica nije organizator festivala niti učestvuje u odabiru izvođača i umjetničkog programa.

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Za organizaciju i selekciju sadržaja zaduženo je Udruženje Čarobnjakov šešir iz Pule, s kojim smo kroz godine ostvarili uspješnu saradnju zasnovanu na međusobnom povjerenju i brojnim kvalitetno realizovanim projektima. Upravo zbog tog dugogodišnjeg pozitivnog iskustva nije postojala nikakva naznaka da bi pojedini dijelovi izvedbe mogli izazvati ovakve reakcije publike.

Istovremeno, smatram da pokrovitelji i organizatori kulturnih događaja moraju biti spremni da saslušaju javnost kada ona ukaže na opravdanu zabrinutost.

"Preduzećemo sve da se to ne ponovi"

Ne dovodeći u pitanje umjetničku slobodu niti pretpostavljajući lošu namjeru organizatora ili izvođača, smatram da je u ovom slučaju došlo do pogrešne procjene prikladnosti sadržaja za manifestaciju namijenjenu širokoj i porodičnoj publici. Upravo zbog toga iskreno žalim što je dio posjetilaca doživio nelagodu i razočaranje.

Sve primjedbe i reakcije javnosti shvatili smo vrlo ozbiljno. U budućnosti ćemo, u saradnji s organizatorima manifestacija koje podržavamo, dodatno insistirati na jasnijem uvidu u sadržaj programa kako bismo osigurali da bude usklađen s karakterom događaja, prostorom u kojem se održava i publikom kojoj je namijenjen.

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Preduzećemo dodatne korake kako bismo bili sigurni da se slična situacija neće ponoviti.

Još jednom upućujem iskreno izvinjenje svim posjetiocima koji su se osjetili povrijeđeno, neugodno ili razočarano. Zahvaljujem svim građanima i posjetiocima koji su svoje mišljenje izrazili na korektan i dobronamjeran način. Vjerujem da otvoren dijalog, međusobno poštovanje i spremnost da učimo iz ovakvih situacija predstavljaju najbolji put za očuvanje povjerenja koje zajedno gradimo godinama.

S iskrenim žaljenjem zbog nastale situacije", napisala je u izvinjenju Sanja Žužić, šefica Turističke zajednice Opštine Tar-Vabriga u Istri.

Šta je FUČ?

Na zvaničnim stranicama ovog međunarodnog festivala, koji nosi ime FUČ - Festival uličnih čarobnjaka, stoji da je to festival profesionalnih umjetnika i grupa koje djeluju izvan institucionalizovanih i komercijalnih pozorišta i cirkusa, a usredsređeni su na ulično izvođenje.

Navode da u svojim nastupima kombinuju muziku, ples i žongliranje sa zahtjevnim vještinama kao što su hodanje po žici i konopcu, rad s trapezom i svilom, akrobacije i slično.

Festival je nastao 2005. godine u Puli i održavao se šest godina zaredom, tokom kojih je na njemu nastupilo više od 100 grupa iz raznih zemalja svijeta.

Potom je 2010. godine održan posljednji put, prije nego što je ugašen zbog manjka finansijskih sredstava. Protekle sedmice se vratio zahvaljujući saradnji, kako stoji na zvaničnoj stranici festivala, s Istarskom županijom, Odjeljenjem za kulturu i Turističkom zajednicom grada Novigrada.

"Festival stvara doživljaj otvoren prema svim generacijama i starosnim grupama, te je atraktivan za cijelu porodicu.

Sav program je besplatan i namijenjen širokoj publici, od najmlađih do najstarijih, od domaćih do stranih posjetilaca", stoji na zvaničnoj stranici festivala FUČ.

(Indeks)